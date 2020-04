Club Alemán de Obligado se acondiciona en prevención

En la mañana del martes fueron llevados hasta el club una gran cantidad de camas, colchones, portasueros e insumos varios como parte del equipamiento.

Estuvieron presentes los intendentes de Hohenau, Francisco Morales; de Obligado, Gil Amarilla, y de Bella Vista, Eduardo Oswald, además de directivos de la cooperativa y directores médicos de centros de salud de los tres distritos. El Club Alemán ofreció parte de su infraestructura conformada por un enorme salón y modernos sanitarios para que sea utilizada en caso de una eventual necesidad.

SIN CONTAGIOS. Hasta ahora en las tres Colonias Unidas no se ha detectado ningún caso positivo de coronavirus; sin embargo, las autoridades municipales y sanitarias de la zona no quieren que un eventual contagio masivo tome desprevenida a la zona, por lo que preparan el mencionado club. “Estamos equipando este salón que nos presta el club de manera solidaria, pero Dios quiera que no sea utilizado, ya que lo mejor sería que no tengamos un contagio masivo de la enfermedad”, dijo Francisco Morales, intendente de Hohenau y presidente de la AMCU.

Para el acondicionamiento del local, la cooperativa Colonias Unidas dio un importante aporte económico que sirvió para la adquisición de los equipos e insumos que fueron colocados en el Club Alemán. En el lugar serán atendidos los pacientes de Covid-19 de los tres distritos en caso de necesidad.