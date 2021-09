Clint Eastwood vuelve a cabalgar

A los 91 años, Clint Eastwood no solo dirige y actúa, sino que también vuelve a cabalgar e incluso lanza algunos puños en su nueva película del lejano oeste Cry Macho.

La legendaria y prolífica estrella de Hollywood nunca ha mostrado mucho interés en retirarse. En la nueva producción, que estrena este viernes en Estados Unidos y en América Latina, Eastwood interpreta a un ex campeón del rodeo que es contratado para un último trabajo.

“Ya no me veo como a los 20. ¿Y qué? Eso significa que hay tipos mucho más interesantes que puedes interpretar”, dice Clint Eastwood, decidido en este momento de su vida a encontrarle el costado positivo a todo. También a la evolución de su carrera como héroe cinematográfico. En su caso no parece una frase convencional ni un lugar común, sino una declaración de principios hecha y derecha. Basta con reencontrarla en alguna de las pocas entrevistas que aceptó en vísperas de la llegada de Cry Macho, su película número 35 como director, cuyo estreno anuncia Warner para este viernes.

SINOPSIS

Mike Milo (Eastwood) debe viajar a México y buscar a Rafo, el hijo de su ex jefe, enseñándole como cabalgar en el proceso.

“Esta película demoró 40 años”, cuenta Eastwood en las notas de producción.

“Soy muy joven para este papel, ¿por qué no dirijo y contratamos a Robert Mitchum”, le dijo el actor a un productor en aquella época.

Pero ahora que entra en la séptima década de carrera, la estrella del lejano oeste decidió asumir el papel, para deleite del productor y colaborador de larga data Tim Moore.

“Lo que todo el mundo ama ver es a Clint con un sombrero y a caballo”, dijo Moore en la reciente cumbre CinemaCon en Las Vegas.

“Él no ha montado a caballo desde Los imperdonables”, dijo refiriéndose a la cinta de 1992 que conquistó el Óscar a la mejor película.

“El primer día que filmamos la escena de él a caballo, el equipo estaba emocionado. Fue un momento especial”, agregó.

PROLÍFICO ARTISTA. Eastwood, nacido en 1930 y con una colección de premios Óscar en sus hombros, se catapultó al estrellato como un actor de películas del lejano oeste con las cintas Por un puñado de dólares, Por unos dólares más, y El bueno, el malo y el feo.

Su trabajo como director desde Obsesión mortal (1971) ha sido prolífica y diversa, y ha expresado en varias entrevistas su deseo de seguir trabajando mientras consiga proyectos que “vale la pena analizar”.

Aunque anunció su retiro de la actuación después de Gran Torino (2008), Eastwood regresó a la pantalla cuatro años después con Curvas de la vida, y en seguida con La mula (2018).

En un tráiler de Cry Macho hay varias referencias a la diferencia de edad entre Mike y Rafo, que construyen una relación durante su peligrosa jornada de vuelta a Texas.

“Tú solías ser fuerte, macho”, le dice Rafo, interpretado por el debutante actor mexicano Eduardo Minett. A lo que Mike, encarnado por Eastwood, responde: “Yo solía ser muchas cosas”.

Cry Macho se estrenará este viernes en las salas de cine y en la plataforma HBO Max, de forma simultánea.







Proyecto esperado

Cry MachoObsesión mortal

Cry Macho

El rodaje completo de se hizo en plena pandemia.