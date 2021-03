Clínicas rinde su examen más difícil enfrentando la pandemia

Con la ocupación de camas al tope, falta de medicamentos y el personal de blanco sobrepasado, el hospital escuela vive el examen más difícil de su historia con esta pandemia que golpea a decenas de familias que están en vigilia aguardando noticias positivas de sus pacientes.

A pesar de no ser un centro de contingencia de Covid-19, el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas cuenta con 16 camas respiratorias que ayudan a paliar las necesidades de cuidados intensivos y otras 20 camas en sala común de Internación, que al día si se liberan uno o tres espacios, inmediatamente vuelven a ser ocupados. ‘‘Es de conocimiento público la situación que vivimos en el hospital. El sistema de salud está en vías de perder la capacidad de atender a los pacientes y eso sería catastrófico’’, manifestó el Dr. Jorge Giubi, director del Hospital de los pobres. Una consecuencia de la incapacidad de atención y de internación es el tiempo de espera de aquellas a las que no se les puede dejar ir a sus casas porque su cuadro requiere de atención y aguardan horas, incluso un día entero, sentados en una silla o recostados en bancos improvisados como camillas. Imágenes que fueron viralizadas en redes y que impulsaron una campaña de donación de sillones, colchones, etc. Giubi destacó la solidaridad pero insistió en que este tipo de atención no se debe normalizar, no es lo correcto. Pero entre un paciente que tiene criterio de ser internado, que presenta signos de alerta de que su estado puede complicarse, mandarlo a la casa sería condenarlo. Muchos pacientes viven lejos, no tienen medios para traslados, no pueden pagar un taxi, el conductor no quiere trasladar un paciente con Covid-19. Son situaciones que se presentan, por lo que se improvisa la atención en otros espacios. ‘’Esto no significa un aumento en la capacidad de atención porque ya no podemos más, pero sí significa que el tiempo de espera sea más cómodo. Más digno’’. Hace 45 días, la Urgencia respiratoria atendía un promedio de 40 a 50 pacientes, cifra que se mantenía estable, luego la cantidad aumentó de 50 a 60, hace dos semanas de 70 a 80 y actualmente de 100 a 110 pacientes, según el director. Otras patologías El paciente hipertenso, con problemas cardiacos, tuvo mucha dificultad para ir a consultar, para ir a sus controles, lo que hizo que hoy los pacientes lleguen al servicio descompensados, llevando al límite también las salas polivalentes de Clínicas. Jorge Giubi explicó que los centros periféricos de Asunción que antes eran hospitales generales se convirtieron en centros exclusivos de Covid, por lo que los pacientes son absorbidos por el hospital escuela llegando al límite. ‘‘El Hospital de Clínicas siempre se constituyó como ícono de salud para los ciudadanos. El valor principal del hospital está en su recurso humano, valen oro. Cada uno de los funcionarios, médicos, enfermeras, personal administrativo son de oro y están dando todo de sí desde el inicio de la pandemia’’, destacó el director. La Lic. Ramona Ortiz, enfermera responsable del Consultorio de Contingencia Respiratoria Turno Tarde de Clínicas, resaltó la fortaleza del personal de blanco que tiene que lidiar diariamente con la falta de medicamentos, insumos y el hecho de que están sobrepasados, muy cansados. ‘‘A eso hay que sumarle el desgaste que tenemos y cómo nos afecta la realidad de cada paciente, muchos no tienen para comprar los medicamentos, si gestionan por medio de la fundación se les facilita dentro de 48 horas, pero los pacientes internados por Covid necesitan en el momento’’, lamentó. La enfermera destacó el trabajo de la licenciada Celeste Chávez, jefa del Pabellón de Contingencia, que hace lo posible para solucionar los problemas que siempre hay en el servicio. La misma había coordinado la donación de los sillones para los pacientes. ‘’Hay momentos desesperantes, pero no nos rendimos ante el coronavirus, que también causó la muerte de varios colegas’’, recordó Ortiz.



nuevo virus del siglo



100% de ocupación. Los servicios de Urgencia, Internación y Terapia, al tope en hospital escuela.



elevado. Este centro pasó de 40 consultas respiratorias diarias a 120 la semana pasada.



Polivalente. Absorbe pacientes de otros centros que atienden hoy solamente casos respiratorios.



Inversión. El nosocomio exige un presupuesto acorde a la realidad de la atención que brinda.



Clínicas tiene un presupuesto desfasado respecto a la realidad, porque la carencia de medicamentos no es de ahora, es histórica. La salud de Paraguay necesita que se invierta, un cambio de visión de los políticos hacia la salud.

Dr. Jorge Giubi,

director del Hospital de Clínicas.



Es un momento difícil, terrible, donde cada vez más las personas necesitan cuidarse y cumplir con las medidas sanitarias. Se debe dimensionar lo que está pasando. Pedimos mayor conciencia y en lo posible no salir de la casa.

Dra. Belinda Figueredo,

jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos.



33 muertes y 2.100 nuevos contagios

El Ministerio de Salud Pública informó ayer de 33 nuevos fallecimientos a causa del Covid-19, con lo cual ascienden a 3.695 las víctimas fatales de la enfermedad pandémica.

En 6.021 muestras procesadas, se detectaron 2.100 nuevos casos positivos de coronavirus, sumando 192.599 el total de contagiados detectados en el país.

Además, la cartera sanitaria precisó que hay un total de 1.745 pacientes internados, de los cuales 377 están en Terapia Intensiva.

Los recuperados son 1.499, totalizando 158.244 la cantidad de personas que vencieron al Covid.

Sobre los 33 fallecidos, la cartera sanitaria detalló que se trata de 14 mujeres y 19 hombres, provenientes de Asunción y los departamentos de Central, Itapúa, Caaguazú, Cordillera, Paraguarí, Amambay, Alto Paraná, Guairá, Canindeyú y Concepción.

Entre los fallecidos, tres tenían entre 20 y 39 años, ocho entre 40 y 59 años y 22 eran mayores de 60 años.





838.442

es la cantidad de tomas de muestras analizadas por PCR desde el inicio de la pandemia.









192.599

es el total de casos positivos detectados, el 22,7% de las muestras analizadas desde el inicio de la pandemia.





3.500

llamadas al día recibe el sistema 154 de autorreporte para recibir orientación y agendar el hisopado nasal,