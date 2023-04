Clínicas ofrece fisioterapia para las personas que tuvieron chikungunya

“Yo fui la primera en mi familia que tuve. Sentí mucho dolor en el lugar donde me operé y pensé que era por la poscirugía”, contó.

La paciente tomó los calmantes que le habían recetado para su recuperación. Sin embargo, el dolor no cesó y luego tuvo fiebre y dolores en las articulaciones.

“Era un dolor de huesos impresionante. Luego ya me empezaron a aparecer las manchas en la piel”, contó.

Como muchos pacientes que han padecido la enfermedad, quedaron las secuelas del dolor. Algunos días nada y otros son muy agudos.

“La verdad que estas sesiones ayudan mucho. Al principio dije que no me harían efecto, pero ayudan. Hoy cuando vine porque me dolía mucho la rodilla, pero haciendo ejercicios se me pasó”, contó. Sara se debe hacer otra operación de la cadera. Como la anterior, se realizará la intervención en Clínicas.

Es también usuaria del servicio de rehabilitación de las secuelas de la enfermedad que brinda el Departamento asistencial de Kinesiología y Fisioterapia de Clínicas.

“Somos el único servicio, dentro del sistema público, que trabaja dentro del modelo uno y uno”, explica el licenciado Ernesto Lucas, jefe de dicha área.

Dicho modelo, explica Lucas, consiste en un paciente a cargo de un profesional durante una hora exclusiva y con un plan de trabajo.

Una vez que el paciente va avanzando en fase subaguda o crónica, van trabajando en terapia de grupo para la rehabilitación.

“Eso nos permite múltiples cosas. Una de ellas es juntarles a quienes están en el mismo nivel de afectación funcional, reciben una terapia grupal y comparten experiencias para potenciar las acciones terapéuticas”, puntualiza.

A ello se suma la creación de un vínculo y amistad. Se ha demostrado científicamente que todo esto potencia los resultados y la adherencia del paciente al tratamiento.

Otro efecto positivo es que al tener resultados, los pacientes tienen menos necesidad de ir hasta el hospital.

De esa manera baja la lista de espera y hay más beneficiados con este servicio disponible en Clínicas.

Anotarse. Actualmente una persona que se agenda en el servicio debe esperar por lo menos dos semanas, ya que la lista es larga El pago mínimo es de G. 10.000 por cada sesión. Quienes deseen anotarse, deben ir hasta Clínicas y consultar con un médico. Una vez que dispongan de la receta, pueden iniciar el proceso.

Para realizar dicho agendamiento, la receta debe ser enviada vía WhatsApp al número (0974) 737-455. La atención es de lunes a viernes de 07:00 a 15:00. Dependiendo de la severidad del cuadro, el paciente puede ir una vez por semana o una vez por mes, aclara.

Con la educación al paciente se busca que su rutina de rehabilitación pueda realizarla en el hogar.



OTRO AZOTE DEL AEDES



El trabajo empieza en la educación del paciente en su patología. Se le evalúa y se le hace un plan personalizado.

Ernesto Lucas,

Kinesiología y Fisioterapia.