Clínicas: La primera huelga del personal de blanco en pandemia

Cansados de las promesas y en plena pandemia del coronavirus (Covid-19), los médicos, docentes, personal de blanco, enfermeras y funcionarios administrativos del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional, suspenderán las atenciones en consultorio, las teleconsultas, los servicios de imágenes, cirugías programadas y otros no esenciales como parte de la medida de la huelga general que inicia a las 00:00 del 18 de noviembre. Harán brazos caídos por 30 días.

El personal de blanco dejará las salas de atenciones médicas para salir a la calle Mariscal López, pese a la pandemia, e instalarse en la carpa de la resistencia para protestar contra el incumplimiento del acuerdo firmado el 19 de julio del 2019, que estipulaba una inversión de G. 5.000 millones para laboratorios, insumos, medicamentos y reactivos.

Las atenciones médicas en urgencias, terapia, pediatría, internados, estudios auxiliares de apoyo y otros servicios imprescindibles, se garantizan durante la pandemia. Los héroes de blanco, calificativo que se ganaron durante la pandemia, dejarán las trincheras para exigir al Gobierno Nacional un mayor presupuesto para el Hospital de Clínicas en el 2021.

Los gremios también reclaman la nivelación salarial para 4.000 funcionarios, seguro médico, pago por título, más contratos para el 2021 y la inclusión del retiro voluntario.

“Un presupuesto digno”, reivindica el sector hace años, explicó el licenciado César Méndez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (Sitrahc). El pedido es teniendo en cuenta el crecimiento exponencial en las atenciones médicas en Clínicas desde su traslado en el 2012, de Sajonia a San Lorenzo.

SITUACIÓN

El centro médico universitario atraviesa actualmente deficiencias en los servicios de imágenes a causa de desperfectos en equipos de diagnóstico para urología, renales e incluso el tomógrafo está fuera de servicio, según Méndez.

Con menos del 30% de personal de blanco, que pertenece al grupo de riesgo ante el Covid-19, Clínicas atiende diariamente muchos pacientes, una situación que satura la labor del personal de blanco. Clínicas cuenta con dos contingencias respiratorias, 30 camas de adultos, 10 para niños y 25 espacios para terapia.

En el 2019, Clínicas registró 2.500.000 servicios médicos otorgados, entre ellos, consultas, cirugías, estudios de laboratorio y otros. “Si no fueran por donaciones, Clínicas no estaría trabajando. No puede ser que sigamos dependiendo de las donaciones para subsistir. Tiene que estar presupuestado”.

Se requiere G. 17 mil millones para la equiparación salarial, dijo Méndez. Clínicas solo cuenta con G. 65 mil millones, “un monto irrisorio” que se mantiene desde el 2012. “No estamos cobrando el pago por título en forma mensual. No puede ser eso. Más del 90% del personal es de la UNA”.

Más contratos para el 2021, pide el sector ateniendo la disminución del 30% del personal. Además solicitan la inclusión del retiro voluntario, atendiendo a la gran cantidad de personal que conforman el grupo de riesgo y teniendo en cuenta que la pandemia tiende a extenderse. El gremio insta al Congreso Nacional a incrementar el presupuesto para Clínicas.





2.500.000 fue la cantidad de servicios médicos prestados, consultas y otros, en el Hospital de Clínicas en el año 2019.



5.000 millones de guaraníes, es el presupuesto que prometieron las autoridades para insumos y medicamentos.