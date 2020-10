Cleopatra volverá al cine de la mano de Gal Gadot y Patty Jenkins

"Me encanta embarcarme en nuevos viajes, amo la emoción de los nuevos proyectos, el entusiasmo de hacer realidad nuevas historias. Cleopatra es una historia que quería contar desde hace mucho tiempo. ¡No puedo estar más agradecida de tener este equipo de primera!", tuiteó este domingo Gal Gadot .

El portal Deadline aseguró este domingo que Gadot y Patty Jenkins liderarán este ambicioso proyecto que desarrollará Paramount después de una importante disputa entre los estudios más importantes de Hollywood.

Laeta Kalogridis, una de las guionistas de la cinta de Oliver Stone sobre Alejandro Magno Alexander (2004), se encargará de escribir esta película.

Le puede interesar: Gal Gadot protagonizará Irena Sendler, cinta sobre la II Guerra Mundial

La emblemática figura de la última representante de la dinastía ptolemaica y la caída de Egipto en manos romanas en el último siglo antes de Cristo desembarcaron en el cine con Cleopatra (1963), sin duda una de las cintas más famosas de la historia.

Con Joseph L. Mankiewicz como director y Elizabeth Taylor como protagonista, la monumental narración de Cleopatra se llevó cuatro Óscar, pero sus enormes sobrecostes y su complicadísima producción (en aquel momento fue la cinta más cara jamás hecha) estuvieron a punto de llevar a la ruina al estudio 20th Century Fox.

Esta película sobre Cleopatra supondrá una nueva alianza de Gadot y Jenkins tras arrasar con Wonder Woman, cinta de superhéroes que recibió el respaldo de la crítica y que recaudó en todo el mundo 822 millones de dólares.

Más detalles: Warner Bros. aplaza el estreno de Wonder Woman 1984 hasta Navidad

Este año tenían previsto estrenar la secuela Wonder Woman 1984, pero su lanzamiento, como el del resto de superproducciones de Hollywood, se ha visto afectado por la pandemia.

Tras los recientes aplazamientos a 2021 de No Time to Die (James Bond) y la nueva Dune, el reducidísimo calendario de estrenos de relumbrón en los cines para 2020 queda limitado a Wonder Woman 1984", cuyo estreno aún está fijado para el 25 de diciembre.

Su directora Patty Jenkins aseguró el miércoles que su apuesta sigue siendo el estreno en los cines en esa fecha.

Lea más: 2020: El año de las superheroínas y los relatos clásicos adaptados

"La opción de estreno directo en 'streaming' no se está discutiendo. Estamos todavía completamente detrás de la experiencia en cine para Wonder Woman 1984 y apoyamos a nuestros queridos cines", dijo en Twitter.

En el caso de Wonder Woman 1984, que ya acumula tres retrasos (de junio a agosto, de agosto a octubre, y de octubre a diciembre), juega en contra que es una película de Warner Bros., el estudio que contra viento y marea se empeñó en presentar "Tenet" en las salas después de que estas llevaran meses cerradas por el coronavirus.

La estrategia comercial de esta superproducción de Christopher Nolan no funcionó nada bien en EEUU, donde ha recaudado solo 45,1 millones de dólares.