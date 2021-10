Clanes colorados buscarán ampliar su poder con estas elecciones

El ex presidente Horacio Cartes lideró los “abrazos republicanos” desde su casa, donde recibió a candidatos y líderes departamentales, muchos de ellos ubicados en clanes familiares que buscarán ampliarse con estas elecciones. También recorrió diversos puntos del país donde sus discursos constituían el sello de los actos de unidad, y Mario Abdo Benítez no se hizo ver en ninguna ocasión. Ambos fueron protagonistas de un frío abrazo en el aniversario del Partido Colorado.

Quienes llaman más la atención son el ex senador Óscar González Daher y su hijo, porque, a pesar de estar condenados, hicieron campaña. Rubén González Chaves buscará hoy ser concejal por tercera vez en Luque con la venia de Cartes.

El clan también opera para lograr votos a favor de su candidato a intendente, Carlos Echeverría. La Municipalidad de Luque es el último bastión del clan y para ello conformaron equipos en varios barrios y sumaron dirigentes que se encargarán de asegurar el voto a favor de González Chaves y Echeverría.

En Villa Hayes se encuentra el clan Núñez. El diputado Basilio Bachi Núñez y sus hermanos, quienes ya ocuparon diversos cargos, ponen a sus hijos como candidatos. Los hijos de Bachi y Ricardo Núñez buscarán ser concejales. Se trata de Sol y Ricardo René Núñez, respectivamente. Cartes también se abrazó con el clan y Bachi, quien fue su asesor político durante su gobierno, y es uno de los asiduos visitantes de la mansión del ex presidente, ya que constantemente recibe instrucciones de su líder para determinados temas de la Cámara de Diputados. Uno de los hermanos, el ex gobernador y ex diputado Óscar Venancio Núñez, está acusado por malversar presuntamente G. 55.000 millones de la Gobernación.

En Caazapá, se está ampliando el clan de los Díaz Verón. Pedro Díaz Verón es el gobernador actual, su hermano Amado Díaz Verón buscará ser intendente. El otro hermano, Javier Díaz Verón, fue fiscal general del Estado y está con prisión domiciliaria esperando el juicio oral por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En Paraguarí, el diputado imputado por enriquecimiento ilícito, Miguel Cuevas, tiene a su hermano, Inocencio Cuevas, como candidato a intendente de Yaguarón. María del Carmen Giménez es la esposa del diputado también imputado Tomás Rivas y volvió a ganar las internas de la ANR para otro rekutu por la intendencia. La esposa de Juan Darío Monges, Norma Zárate, también querrá ganar de vuelta la intendencia de Sapucai.

En San Lorenzo, el presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón, buscará extender su hegemonía con su hijo como candidato a intendente, Felipe Salomón.

En Alto Paraguay, los Adorno buscarán quedarse con la municipalidad. El gobernador es el ex diputado José Domingo Adorno y su hermano Hilario Adorno es el candidato a intendente.

En el Departamento de Alto Paraná, el gobernador Roberto González Vaesken quiere ampliar su dominio político en el departamento con su hijo, Federico, como candidato a concejal de Ciudad del Este y su hermano, Luis Tiki González Vaesken, como intendentable de Presidente Franco.

En Minga Guazú, Digno Caballero, esposo de la diputada Blanca Vargas de Caballero, quiere de vuelta la intendencia.

En el Departamento de San Pedro, el diputado Freddy D'Ecclesiis y el gobernador Carlos Giménez se reparten la torta, pero en Itacurubí del Rosario, Raúl Soria, hermano del actual diputado, Pastor Soria, buscará ocupar el cargo y empezar a tener más poder.



ELECCIONES MUNICIPALES 2021



4.644.536

es la cantidad de electores habilitados a nivel país para sufragar hoy en los 261 distritos y 1.075 locales.



2.564.526

es la cantidad de afiliados del Partido Colorado habilitados a votar en las elecciones municipales de hoy.



50%

o más de los electores es el nivel de participación que estima el Tribunal Superior de Justicia Electoral.