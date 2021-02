Ciudades quedaron como campos bombardeados tras las lluvias

Varias ciudades del país quedaron hechas pedazos tras las intensas lluvias registradas desde el domingo pasado. El temporal dejó a su paso grandes secuelas con personas fallecidas y heridas, múltiples destrozos en ciudades de Asunción y Central, enormes baches que se produjeron por la falta de sistema de desagüe pluvial, casas y muros desplomados, y muchas familias que quedaron damnificadas tras perder todas sus pertenencias con la inundación.

Es visto que Paraguay cuenta con una precaria infraestructura y las ciudades no están preparadas ante los desastres naturales y los municipios no generan un plan estratégico para evitar este tipo de hechos. Cada vez que se registran lluvias importantes, dejan siempre a su paso pérdidas de vidas que lamentar y cuantiosos daños materiales en el país. Las soluciones que propone el Gobierno y los municipios solo son alternativas temporales para aguantar hasta que se registre un próximo temporal. Urge un proyecto permanente o políticas preventivas por parte del Estado, reclaman los ciudadanos. En la ciudad de Lambaré cayeron 115 milímetros de agua. En el barrio Santa Lucía de dicha ciudad tres vehículos cayeron al arroyo Lambaré el domingo tras el derrumbe del muro de contención a causa de los fuertes vientos producidos por el temporal. Además, varias calles de la zona como la avenida Cacique Lambaré se encuentran también en pésimas condiciones y con enormes baches. En la ciudad de San Lorenzo se registraron 139 ml de agua caída y varios pobladores del barrio Santa María debieron abandonar sus casas tras las inundaciones y perdieron todas las pertenencias. El MOPC declaró emergencia vial porque las calles de central se encuentran en deplorables condiciones y son intransitables. En la Avda. Avelino Martínez en su intersección con la calle Brasil se registró un enorme cráter y los pobladores de la zona comentaron que este bache ya existía en el lugar desde hace un buen tiempo pero con la inacción de la Comuna y con el correr del tiempo y los grandes raudales, el pavimento terminó hundiéndose y se fue desprendiendo por completo. El reclamo constante de los ciudadanos es el daño que generan a los rodados estas deformadas superficies y cuando se registran lluvias la situación se agrava, ya que acrecienta el mal estado de las arterias. En las calles 14 de Mayo y Dr. Francia, el raudal dejó también numerosos destrozos. Esta problemática no se da solo en tiempos de lluvia, sino que es una constante todos los años en la ciudad en calles y principales avenidas de distintas zonas. En otras ciudades de Central como Villa Elisa y Ñemby, los arroyos se desbordaron. En San Antonio el puente situado sobre el arroyo Guazú se desmoronó por completo y se habilitó otro de manera temporal para que las personas puedan transitar, ya que es el único sendero para salir de la ciudad. bajo agua En el barrio Yukyty en la zona del Bañado Sur en el barrio Primavera también varias familias se vieron afectadas por la crecida del agua. Iván Cáceres, director de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Asunción, comentó a la redacción de Última Hora que han evacuado cuatro familias en este punto y tres familias del barrio Santa Ana. “Se está ayudando y reubicando a estas familias en albergues provisorios, un albergue para las personas del bario Yukyty está situado en la ex discoteca Caracol y otro albergue habilitado está frente a la cárcel de Tacumbú en un predio municipal y ahí están siendo derivadas las familias del barrio Santa Ana. Generalmente estas son las primeras zonas afectadas por la crecida del río, a medida que sube el río tendremos otras zonas afectadas y debemos estar preparados ante esta situación”, alertó Cáceres. reclamos ciudadanos Los comentarios en las redes sociales y los reclamos ciudadanos en las calles no se hicieron esperar, varios reportan no contar con energía eléctrica en ciertos puntos de la ciudad de Lambaré y que no tienen ningún tipo de respuesta por parte de la ANDE, “En la ciudad de Lambaré en el barrio Apu’a estamos sin energía eléctrica desde las 11:00 de la mañana”, posteó en su cuenta de Twitter la usuaria Vane Candia. “¡Sin luz desde hace más de 5 horas en el barrio Santa Rosa de Lambaré!”, tuiteó Cynthia Lorena. “Estos son los resultados de la venta de cédulas por un pack de cerveza o cuando decís no voto, no me calienta luego, quienes tiran basura en los raudales son personas por lo general poco instruidas”, alegó Juan Galeano Grassi en su cuenta de Twitter. El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, en comunicación con Radio Monumental 1080 AM, expuso que por los hitos que se tuvieron tras las intensas lluvias que se registraron en el país se debe empezar a pensar en las políticas públicas. “Los desagües de las ciudades fueron construidos en base a estudios de años anteriores. Ahora estamos ante nuevas realidades del clima, las lluvias ya no son las mismas. Con la saturación que tiene el suelo representa una situación de peligro para las familias y el sistema vial”, expuso el ministro.



Desidia y corrupción. Temporal delató la precaria infraestructura y obras criminales en las ciudades.



Riesgo. Asfaltos descascarados, puentes caídos, derrumbes de casas en precipicios exponen a ciudadanía.