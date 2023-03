Ciudadanos reclaman por bicisenda en calles angostas del microcentro

Años atrás, la misma situación ocurrió con la bicisenda construida en la calle Iturbe durante el mandato del ex intendente Mario Ferreiro, que fue bastante cuestionada por los frentistas de la zona debido a que no fueron consultados anteriormente por la Comuna y la bicisenda era utilizada como estacionamiento sin ningún tipo de control.

Fernando Callizo, director ejecutivo de Revitalización del Centro Histórico de Asunción de la Comuna capitalina, reconoció que las calles del microcentro no cuentan con la infraestructura necesaria, pero aseguró que en conjunto con los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), se van a reforzar los controles.

“Todas las calles son angostas en Asunción y lastimosamente nuestra ciudad no cuenta con la infraestructura adecuada. No se planificó el crecimiento poblacional y automotor, entonces las bicisendas se tienen que adaptar a dichos criterios”, expresó.

Asimismo, indicó que la bicisenda es un derecho para los ciudadanos y una forma para que los ciclistas puedan circular de manera segura en las calles.

“El primer criterio que se debe tener en cuenta a la hora de implementar la bicisenda es que se conecte a los barrios residenciales. Por el motivo de que nuestras calles son angostas se estableció la bicisenda en tramos donde no transiten buses de transporte público”, afirmó.

Callizo sostuvo que en la calle Palma la bicisenda continúa en construcción y que la misma contará con un separador para que los autos no ocupen los lugares exclusivos para los ciclistas.

CONTROLES. Juan Villalba, director de la PMT, anunció que se establecerán las sanciones correspondientes a los infractores que estacionen en los espacios de ciclistas.

“Recibimos quejas de muchas personas por la bicisenda en la calle Iturbe. Realizaremos control permanente en la zona para garantizar la libre circulación de los ciclistas y levantando vehículos con la grúa a infractores”, puntualizó.

Numerosos reclamos ciudadanos circulan en redes sociales por obras de bicisenda en el centro.

“Sobre Primer Presidente hicieron lo mismo y le resta espacio a los vehículos. Al final, se termina otra vez conduciendo sobre la bicisenda”.

María Laura Osorio

“¿Cómo va a haber ciclistas si los autos estacionan en el carril de circulación y otros vehículos circulan por la bicisenda?”.

Fernando Maidana

“El problema no es solo la bicisenda, el problema está que frente a un cartel de prohibido estacionar nadie respeta y no se controla por la PMT. La ciudad está sobrepoblada de vehículos, lastimosamente se volvió una necesidad por el mal servicio de transporte público”.

Juan Tomás

“¿Y ahora locales que sacan sus mesas sobre Palma los fines de semana cómo van a operar con la bicisenda?”.

Fabiana Medina

“Si se implementa la bicisenda en Palma entonces debe convertirse directamente en una calle peatonal”.

Clara Navarro

“Es una vergüenza la bicisenda de Palma, está mal hecha y los vehículos estacionan encima o en el carril izquierdo, ahora va a haber más caos en el tráfico en esa zona”.

Carlos Giménez

“Mientras no se controle y no dejen de estacionar donde está prohibido la bicisenda no va a funcionar. Si de un lado es para las bicis y del otro hay automóviles estacionados, ¿por donde circularán los vehículos?”.

Romina Zárate

“Muy malos los proyectos de bicisenda, las pinturas confunden y pueden ocasionar accidentes. La Comuna debería estudiar las calles adecuadas”.

Alberto Jara