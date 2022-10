Ciudadanos pueden monitorear unas 100 causas de corrupción

Un total de 106 causas procesales sobre corrupción pública fueron actualizadas en la plataforma del Observatorio Judicial y podrán ser seguidas por la ciudadanía sin necesidad de un usuario ni contraseña. Entre estas causas se encuentran las emblemáticas que generaron y siguen generando gran repercusión.

En el portal se puede observar de manera detallada cómo se encuentran los casos más emblemáticos de corrupción, como el del ex gobernador colorado Óscar Venancio Núñez, hermano del cartista Basilio Bachi Núñez; el ex rector de la UNA Froilán Peralta, o el del ex titular del Indert Justo Cárdenas, casos que acapararon la atención de la ciudadanía por varios meses y que dejaron un desfalco millonario a las arcas del Estado. Otro de los casos de corrupción que acapararon la atención fue el del diputado Tomás Rivas o el del propio ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, el de Darío Messer, Dany Durand, Carlos Portillo, entre otros.