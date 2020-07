Ciudadanos de Alto Paraná piden insumos y equipos para el Hospital

Se instalaron frente al acceso principal con bandera paraguaya, un altoparlante y carteles donde expresaron cada una de las necesidades del centro médico, que brinda servicios a la población local y de toda la zona Sur del departamento. Marcharon dando vuelta al edificio y luego levantaron la medida de protesta ya pasado el mediodía.

Entre otras necesidades se menciona la falta de insumos para farmacia del hospital, equipos de bioseguridad para funcionarios, ropas quirúrgicas, autoclave para esterilización de ropas quirúrgicas, máquinas de anestesia, aspirador para cirugía, luz cialítica y monitor.

Además, solicitaron un conductor para poder contar con la ambulancia durante las 24 horas. Actualmente se tiene cobertura solo de día, de noche los médicos deben transportar a sus enfermos o los parientes en vehículos particulares. También piden personal de seguridad las 24 horas. Denunciaron que el lugar se volvió sumamente inseguro. Que muchos profesionales médicos encontraron sus vehículos con rotura de vidrios.

Otro de los pedidos es la contratación de más personal de blanco, cobro de gratificación salarial, con relación al tema coronavirus, contratación de personal de limpieza, firma de contrato de trabajadores de la Fundación Tesãi, servicio de terapia intensiva, camas para internados y el desarrollo de un proyecto de hospital moderno.

CANSADOS. La licenciada Graciela Castillo, del Sitrasap, refirió que los funcionarios están casados de no recibir los equipos de bioseguridad. “Apenas está llegando desde el viernes, están sacando de a poco, venimos a la guardia y tenemos que mendigar el equipo, muchas veces comprar de nuestros bolsillos”, relató.

Mencionó que no se cobra la gratificación que hace tres meses les prometieron. Dijo que esta situación empeoró con la pandemia. “Esto viene ya desde hace rato. No tenemos chofer de ambulancia durante la noche. Si hay paciente que se tiene que trasladar a los otros hospitales más complejos, tenemos que buscar ambulancia. Nosotros tenemos acá, pero no tiene conductor de noche. Es una vergüenza”. El problema de la falta de chofer en horas de la noche insistió que viene de hace años y que cada vez que reclaman la explicación que reciben desde la dirección es que ya se solicitó y que no tienen una respuesta por parte del Ministerio de Salud. “Dicen que ellos piden, pero que no se les escucha, no se les da. Vamos a seguir, vamos a hablar con los compañeros y seguiremos manifestándonos hasta que nos escuchen”.

La funcionaria explicó que el director del centro médico sabe de las necesidades, pero que mucho no puede hacer teniendo en cuenta que él solo administra lo que le dan. “Él dice que ya se hicieron todos los pedidos. La administradora también dijo que se hacen los pedidos, pero que no tienen respuesta y eso ya hace demasiado tiempo”.