Ciudad del Este aspira revivir desde hoy con la reapertura del Puente

El ingreso de extranjeros será hasta las 14:00 y solo podrán circular en un radio de 30 km. Los que deseen ingresar más allá deben iniciar los trámites migratorios correspondientes. Se confirmaron puestos de control en el km 30 de Minga Guazú, Hernandarias y Los Cedrales.

Ángeles Arriola, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, visitó la región, recorrió la zona primaria del puente y coordinó el trabajo de reapertura, durante una reunión de trabajo con funcionarios de la aduana, Policía Nacional, Armada, Dinatrán, autoridades municipales y gremios de camioneros.

En principio, hubo malestar de gremios de trabajadores taxistas, por no haber sido invitados, pero al concluir la reunión Arriola dialogó con el sector, lo que bastó para calmar los ánimos. Había dudas sobre si el horario afectaría también a taxistas, teniendo en cuenta que la hora de salida del país no está restringida. Es decir, un turista puede pedir el servicio a las 17:00, lo que implica volver del Brasil pasadas las 14:00. Al respecto, Arriola les aclaró que sí podrán ingresar sin problemas.

BAJAR LÍNEA. “Les expliqué (a los taxistas) que no vine a negociar, sino a bajar línea oficial, resultado de una negociación de dos meses (con el Brasil)”, explicó Arriola.

Explicó que al principio se estaba manejando que se iba a permitir el ingreso de 500 personas con un control uno a uno, dentro de un perímetro que no podían cruzar. “Entonces se tiene que entender que lo que logramos fue un gran paso. El tránsito libre con Foz es un gran paso. En 15 días vamos a volver a analizar y probablemente veremos de flexibilizar ese horario”, dijo.

Insistió que la reapertura y las condiciones en que se da fueron acordadas plenamente con el Brasil. “Esto es algo tratado con el Brasil. Nosotros hemos estado en conversaciones permanentes con el Brasil”, refirió.

Manifestó también que fueron varias las reuniones, todas de manera virtual, con sus pares brasileños, donde el Gobierno Nacional estuvo negociando el bien del Este del país, y que incluso considera prudente divulgarlo porque está todo grabado para conocimiento de la ciudadanía.

Medida será recíproca en frontera

Arriola aclaró que los paraguayos también podrán ingresar a Foz de Yguazú. “Esto va a hacer recíproco. Lo que se quería es que el brasileño venga a comprar, a gastar su dinero acá y eso se logró”, dijo.

También aclaró que el ingreso de brasileños no tiene límites territoriales; es decir, podrán ingresar desde cualquier estado brasileño, no solo desde Foz de Yguazú.

“Vamos a probar el paso libre, el ingreso es hasta las 14:00 horas, pero la salida es durante las 24 horas (dentro de esa jornada). Se va a permitir el ingreso de brasileños de otros estados del vecino país; como va a ser un paso libre no se va a poder controlar eso”, justificó la principal responsable de Migraciones.