Cita con el humor esta noche en el BCP con Les Luthiers

Clásicos. En ese sentido, el público podrá disfrutar de una noche que tendrá a Radio Tertulia como hilo conductor, a partir del cual surgirán flamantes versiones de la zarzuela náutica Las majas del bergantín, al igual que la música en serie Quién mató a Tom McCoffee, además de la obra sanitaria Loas al cuarto de baño. Peppers Clemens sent the messenger, Nevertheless the reverend left the herd, entre otras composiciones, también integran el repertorio del concierto.

Novedades también serán presentadas, como la antología Receta postrera, un vals culinario interpretado con la “batería de cocina”, un instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

Jorge Maronna, Carlos López Puccio, Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O’Connor y Horacio Tato Turano integran el elenco del grupo que, además del show de hoy, ofrecerá su última presentación mañana, en el mismo escenario y horario.

Las entradas siguen en venta y pueden adquirirse a un costo de G. 320.000, para el sector Alta Risa; G. 440.000, para el área Platea HazmeRReires; y el VIP Les Luthiers a G. 530.000.