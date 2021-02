Cinco intentos de feminicidio ocurrieron en apenas 2 días; hay un Lince detenido

La semana se tiñó de negro en la lucha contra la violencia de género con las cinco denuncias por intentos de asesinatos a mujeres por parte de sus ex parejas o actual pareja, que se hicieron en estos días.

Anoche, el agente del Grupo Lince, Eudes Fabián Argüello, fue detenido luego de amenazar con una pistola a su pareja, quien denunció haber sigo maltratada desde hace 6 años. Fue porque la víctima le había denunciado a la mañana luego de una golpiza que sufrió. La pareja tiene dos hijos menores.

El agente fue capturado por uniformados de la Comisaría 22 del barrio Don Bosco.

Otro de los casos ocurrió ya desde diciembre del año pasado, pero la joven ahora se animó a denunciar. En horas de la tarde de ayer la Fiscalía imputó a Leandro Do Carmo Paez (31), brasileño, quien le disparó en el rostro a su ex pareja Noelia Mareco (24), quien ya le había denunciado dos veces antes y no recibió respuesta de la Justicia.

El miércoles ocurrió el nuevo atentado y ahora ella está hospitalizada. “A las 06:20 entra esta persona trepando la muralla, entró en la habitación de mi hija, le tapó la boca... Ella zafó y le disparó”, relató la mamá de la joven a NPY.

Una amiga, a través del Twitter mostró mensajes en que su amiga hace 15 días contó que hizo denuncias y que en el Juzgado le dijeron que “piense bien” antes de pedir orden de restricción.

EN CAPIATÁ. Andrés Cantero fue detenido por quemar la casa de su ex pareja. El hecho se registró en la compañía Laurelty, Capiatá, en la tarde del miércoles. Cantero tiene antecedentes por violencia familiar y el reporte policial dice que el incendio fue provocado, según testigos.

Otro caso ocurrido en diciembre del año pasado saltó ahora, donde una mujer denunció haber sido agredida brutalmente y amenazada con un machetillo por su pareja y entregó grabaciones de videos el lunes pasado. El fiscal Hugo Pérez indaga el caso.

EN PEDRO JUAN. María del Carmen Díaz (24) fue herida de un disparo por parte de su ex pareja Ronaldo Insaurralde (29). El hombre ingresó a la tienda donde ella trabaja, se le acercó, sacó un revólver que tenía en la cintura y le disparó. Acto seguido, se suicidó. Sin embargo, el disparo le produjo a ella solo una herida de refilón en el cuello.