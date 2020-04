Cifarma alerta el ingreso de medicamentos sin control

En conversación con ÚH, la directora ejecutiva del gremio, Astrid Weiler, apuntó ayer que últimamente están apareciendo denuncias en los medios de comunicación que hablan de ingreso de medicamentos importados de la India y China presuntamente en forma irregular.

Sostuvo que es de alta importancia tener la certificación y control y calidad de los productos donde se fabrican. Dijo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece quienes son los países que tienen una adecuada y alta vigilancia de los medicamentos.

“La ley paraguaya establece la obligación de que exista una auditoría a las plantas de todos los medicamentos que no provienen de países con alta vigilancia. India y China no son considerados países que tengan producción de medicamentos de alta vigilancia y sus plantas deben ser inspeccionadas”, explicó.

Añadió que cuando se va a exportar la planta es auditada por el país importador. “Paraguay tampoco tiene adecuada vigilancia. Según la OMS, solo la tienen Chile Brasil, Argentina, Cuba y Colombia. Esa verificación de las plantas es obligatoria”, subrayó.

REGISTRO. La nombrada directora ejecutiva de Cifarma, apuntó que ellos vienen alertando sobre la forma en que se están otorgando los registros sanitarios para la importación, atendiendo a que aparecen expedientes de China y la India y se sabe que no hubo inspección alguna de las fábricas en estos países.

“Se debe saber cómo se obtienen esos registros sin el respeto de lo que establece la ley. Vemos que en las denuncias periodísticas se denuncian importaciones de esos países, pero se despachan como si fuera que son de origen brasileño que sí tiene alta vigilancia”, recalcó.

Enfatizó que es por esta situación que en el gremio se prenden las luces rojas, debido a que no existe garantía sobre la calidad de medicamentos que están ingresando al país vía importación. “Además, porque Paraguay no implementó el control de lote por lote que dispone la resolución 96 del Mercosur y no inspeccionó las fábricas para garantizar la calidad y eficacia de esos medicamentos que vienen de esos países”, remarcó.

Indicó que Vigilancia Sanitaria debe controlar todos los registros y suspender a los que no adjunten la documentación necesaria que demuestren realmente que tuvo una inspección como se exige.

“Nosotros sentamos la postura de que las importaciones deben garantizar la calidad de esos medicamentos, como lo hace la industria nacional en todos los aspectos y sometidos a estricto control”, concluyó.