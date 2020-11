Cierran ruta pidiendo el inicio de los trabajos en San Pedro

Pobladores de varias compañías de San Pedro de Ycuamandyyú exigen el cumplimiento de un acuerdo firmado hace un año y que incluía el asfaltado que unirá San Pedro con la ciudad de Belén, en Concepción, pase por esas compañías que beneficiará a casi 20.000 familias y no como el proyecto original que contemplaba dejar fuera del trayecto a estas comunidades, hace un año firmaron el compromiso con el MOPC pero ni siquiera se inició el trabajo de levantamiento de datos por lo que temen que a pesar del compromiso se construya el proyecto original y estas familias queden fuera. Según los pobladores hace 9 meses se hizo el llamado a licitación pero hasta ahora no se adjudicó. Los manifestantes que cierran en forma intermitente la ruta PY10 a la altura del cruce Aguaray y van a estar hasta que vengan las autoridades del MOPC para explicar a la gente a cerca de este problema, “hace un año firmamos este compromiso y hasta ahora no han iniciado los trabajos como se comprometieron, son 38 km lo que queremos que se incorpore al proyecto original y ellos se comprometieron, no vamos a permitir que se deje sin ruta de todo tiempo a estas comunidades productivas”, señaló Ciriaco Arias, titular de la Comisión Proasfaltado San Pedro-Belén. CA