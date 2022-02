Choferes de CDE amenazan cerrar el puente cansados de los camiones

En su momento el hecho ya fue denunciado por la Cámara de Comercio y Servicios, señalando que no se pueden mezclar las cargas con los vehículos de turistas, por lo que solicitaron, sin éxito, liberar el paso para camiones de gran porte en horario nocturno, como se da desde el lado paraguayo. Los comerciantes aseguran que esta situación perjudica a la actividad comercial de turismo de la ciudad. A este reclamo se suman ahora los trabajadores del volante, taxistas, transporte alternativo y mototaxistas, que aseguran que ya no pueden trabajar, debido a que llevan pasajeros hacia el lado brasileño y tardan en la fila más de 3 horas para regresar a Paraguay, por culpa de los camiones que literalmente toman todo el puente, aseguran. En un comunicado señalan que, de no encontrarse una solución al reclamo, por parte de las autoridades aduaneras y municipales, van a cerrar el paso fronterizo hoy. El dìa de ayer se registraron incidentes entre efectivos de la Armada Paraguaya y los trabajadores del volante, cuando ingresaron hasta la zona primaria para verificar cuál era el problema por el que los camiones estaban obstaculizando el paso.

INCIDENTE. Los agentes de la Marina terminaron por esposar al dirigente Derlis Gaona, titular de la Federación de Taxistas de CDE, hecho que generó la reacción de un grupo de taxistas que ingresaron hasta la zona primaria, registrándose incidentes con la Marina, situación que luego fue controlada y no pasó a mayores. Luego, el dirigente fue liberado. “Nuestro problema son los transportes grandes, esos que tenían que trabajar desde las 17:00 hasta las 06:00. Eso no se está cumpliendo porque durante la pandemia, cuando nadie estaba trabajando, se le dio la oportunidad de pasar de día y ahí viene el problema”, dijo Julio Rolón, dirigente taxista.

Añadió que sobre la situación ya hablaron con el intendente Miguel Prieto, y este asegura que se tiene que hablar con la gente de la Aduanas. “Necesitamos que los camiones grandes (pasen) en otro horario y no de día. De esta manera no hay forma. Nosotros los trabajadores del volante ya no podemos trabajar. No podemos esperar que salga primero el segundo puente para que estos camiones puedan trasladarse para que nosotros podamos trabajar. Tenemos nuestras familias, tenemos nuestra responsabilidad y necesitamos del trabajo, es el sustento de la familia, ese es el problema”. El dirigente señaló que convocaron a una manifestación para hoy. “Hablamos con todos los transportistas y llegamos a un acuerdo que el jueves vamos a realizar una manifestación si es que nuestras autoridades no ordenan este tema del transporte de gran porte. Los compañeros de diferentes sectores se van a concentrar en la Aduanas. Si se hace el trabajo aplaudimos, pero si no se mejora, nosotros los de clase pobre, solo con manifestación nos escuchan”.