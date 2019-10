Chofer de línea cancelada decidió encadenarse al volante

Desde el Viceministerio de Transporte aseguran que la empresa ya no cuenta con licencia para que sus unidades operen ante supuestas irregularidades. El chofer, identificado como Arsenio Portillo (58), relató que recurre a esta medida porque necesita de dicho trabajo para mantener a su familia.

Otros conductores de la misma línea se sumaron a la protesta en la zona. El incidente causó demoras debido a que el rodado quedó varado sobre el carril izquierdo de una de las vías de Acceso Sur. Finalmente liberaron al hombre para la circulación pero ahora cuenta con una denuncia en contra por desacato a la autoridad fiscalizadora, presentada por el Viceministerio de Transporte.

Trabajadores de esta empresa realizan constantes protestas por la cancelación del permiso para servicio de transporte. Desde el ente regulador afirman que la empresa no se ajusta a las normas. No cuentan con seguros, inspección técnica, no están registrados en el Ministerio de Trabajo y tampoco pagan tributos.