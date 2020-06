Chito Ayala sueña con dirigir al Millo

Celso Ayala, actual DT del Kelito, reveló su sueño particular en una entrevista con TNT Sports de la Argentina.

El Chito, que tuvo una carrera exitosa en el fútbol argentino, anhela ser el sucesor de Marcelo Gallardo al frente del conjunto millonario.

“Si me llegan a llamar, me pongo los guantes, el tapabocas y me voy corriendo a dirigir a River… Para todos los jugadores que pasamos por ahí, sería un sueño dirigir al equipo, sería lo máximo”, expresó.

Celso Ayala tuvo dos ciclos como jugador en River Plate, donde alcanzó cuatro títulos locales, la Copa Libertadores en 1996 y la Supercopa de 1997.