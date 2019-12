ChirigÃ¼elenses, Â¡salud!

En realidad, con un poco de buena voluntad, sería posible felicitar personalmente, uno a uno, a todos los pobladores de Chirigüelo, pues la ciudad no es tal, es casi una ficción. Se trata de la agrupación de unas cincuenta familias sobre la ruta nacional PY05, sin calles, comercios, ni infraestructura alguna. Se preguntará usted cuál es el sentido de crear un Municipio en el que viven unos mil ocupantes precarios de propiedades sin títulos, rodeados por establecimientos ganaderos mínimamente poblados. Pues bien, se trata de un excelente negocio para algunos caudillos locales que hacen uso del dinero público para provecho personal.

Al convertirse en distrito, debe existir una Municipalidad con intendente, gabinete, funcionarios, Junta Municipal y varios cargos más. Son sueldos para los correligionarios del partido del intendente, quien, a su vez responde a algún diputado departamental, que siempre es el principal propulsor de la idea.

Como todo pasa por lo clientelar, la seccional colorada o el comité liberal son las instituciones más importantes de la flamante urbe. Nadie consigue un trabajo municipal sin jurar lealtad al jefe partidario.

Obviamente, con tan escuálida población, los ingresos por impuestos y tasas municipales son bajísimos. Pero eso dejó de ser un problema desde que se crearon esos benditos surtidores llamados Fonacide y Royalties. Estos fondos, en manos de administradores tan veloces como poco escrupulosos, hacen maravillas en las finanzas privadas de algunos correligionarios del intendente. Y del intendente. Y del diputado departamental. Lo que no suele cambiar, es el abandono y el atraso de la antigua compañía devenida en Municipio.

En el caso de Chirigüelo, el diputado departamental propiciador se llama Juan Silvano Acosta. Es posible que usted no lo ubique, porque jamás habla en el plenario. Ni siquiera lo hizo cuando se trató su propio proyecto de ley, pues se pidió el cierre del debate antes de que hiciera uso de la palabra. Tampoco hacía falta, había votos de sobra para la aprobación. Es que Chirigüelo es solo uno entre muchos otros casos en los que hay intercambios de favores entre diputados de diferentes departamentos. Por ejemplo, la Cámara Baja aprobó la creación del Municipio de Campo Aceval, desprendido del distrito Teniente Irala Fernández, en el Chaco. También pretenden convertir en distritos a Laurel y Puerto Marangatu, del Departamento de Canindeyú, y a Paso Horqueta, de Concepción.

Son localidades sin condiciones para ser promovidas a dicha categoría y estos caóticos intentos no responden a ninguna estrategia gubernamental. Obedecen sencillamente al interés exclusivo de caciques regionales deseosos de consolidar su poder feudal. Y ese tipo de caprichos, que asegura reelecciones pero no beneficia a nadie más, no tenemos por qué pagarlos nosotros.