Chip electrónico es vulnerable a la manipulación de terceros, aseguran

Para el ingeniero informático, Juan Talavera es primordial que la tecnología a implementarse sea segura. “Y eso no lo garantiza una de las firmas”, afirmó. Dijo que observó con detenimiento cuál es la forma en que las empresas quieren implementar el voto electrónico en Paraguay, a partir de las bases y condiciones expuestas por la Justicia Electoral y le llamó la atención una en particular.

“Vimos que se presentan dos modelos de máquinas y el concepto general es el adecuado, pero hay dos detalles técnicos en las dos propuestas que se presentaron y una de esas propuestas tiene la peculiaridad de que graba el voto en un chip electrónico mientras la otra hace la impresión del voto en papel común y corriente”, puntualizó.

En relación a la primera opción, manifestó que es llamativo que la Justicia Electoral en el llamado no haya previsto que un tipo de tecnología podría vulnerar el proceso, y es justamente el sistema del chip que graba voto el que ocasionaría desconfianza.

“Lo que más riesgo genera es el grabar en ese chip electrónico porque es un tipo de chip que se diseñó para otros fines, principalmente para que pueda ser medido o grabado a distancia”, señaló.

Agregó que en vista de que la manipulación de la información de un voto puede darse a distancia y por un “tercero” esto pone en alerta a todo un sistema que precisamente debe garantizar el secreto del voto y la transparencia.

“Un tercero podría tener la información al momento que se graba en el chip el voto. Eso sí, seguramente no voy a poder saber por quien votó porque es casi cierto que la información estará encriptada”, apuntó.

No obstante, volvió a reparar en la implementación de un chip dado que este que utiliza la empresa MSA en particular.

“Tiene un número serial único y que viene de fábrica y no se encriptada y el objetivo es luego que pueda ser grabado a distancia”, manifestó.

Antigüedad de los equipos. “En el proceso de licitación no veo que se exige que los equipos tengan una antigüedad en particular, porque eso es importante y porque en tecnología las empresas tienen políticas de renovación de no más de tres años”, sostuvo por lo cual a veces las políticas de actualización pueden ser un obstáculo.

Código Qr. Según señaló Talavera, la tecnología que es utilizada por la firma Smartmatic - la otra oferente - “es por medio del código QR que facilita para que se puedan contar los votos de forma más rápida”. Agregó que lo interesante es que el código QR “es la imagen impresa en un papel y no hay forma de ser leída a distancia, ni mucho menos que alguien pueda escribir encima”, destacó.

Cabe mencionar que según el director de Informática del TSJE, Fausto Von Streber, la institución deberá seleccionar entre “la máquina que no guarde los votos dentro de la misma, que expida un comprobante físico del voto y que permita el registro digital, código QR o chip; tenga batería de 12 horas y con pantalla táctil de 17 pulgadas o más”.

Volviendo a la recomendación del experto de la UNA, Juan Talavera, es indispensable el uso de la tecnología para implementar el voto electrónico sea la adecuada o sino no es segura. Cabe resaltar que Talavera se dedica en el ámbito privado al desarrollo de software en Paraguay. Es docente además desde hace doce años en la Universidad Nacional.

Investigación. El proceso de licitación de las máquinas de votación, quedó suspendido a principios de este mes por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por resolución del 14 de noviembre. Luego de ocho días de abierto el sumario del proceso la institución a cargo del director, Pablo Seitz concluyó que no existen elementos que demuestren direccionamiento a una empresa o marca específica, por lo que no se ordenó la cancelación del proceso licitatorio.

La DNCP llegó a este resultado luego de haber analizado los 5 puntos cuestionados del Pliego de Bases y Condiciones. Se estudió además el procedimiento llevado a cabo por la Justicia Electoral para estimar los precios referenciales de los bienes a ser alquilados.

Es importante mencionar que en la resolución de cierre de la investigación, la DNCP dejó sentadas varias recomendaciones al Tribunal Superior de Justicia Electoral, referidas a mejores prácticas administrativas en relación al procedimiento de licitación, tales como instar a la convocante a que en la planificación de sus procedimientos licitatorios, consideren los escenarios posibles dentro del contexto del mercado de las compras públicas.



El chip se diseñó para otros tipos de fines, principalmente para que pueda ser medido o grabado a distancia.



Tranquilamente un tercero podría tener la información al momento que se graba en el chip, por lo que el chip es un riesgo.



La otra es por el código QR, código que facilita para que se pueda contar los votos de forma más rápida y fácil.

Juan Talavera,

ingeniero en Informática.



23

millones de dólares es el monto de la licitación para implementar el voto electrónico por medio de las máquinas.