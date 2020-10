Chile se queja a la Conmebol por arbitraje de Éber Aquino

La ira generalizada contra el colegiado guaraní se despertó en la nación trasandina después de no cobrar ni revisar en el VAR una clara mano del charrúa Sebastián Coates.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Pablo Milad, elevará ante la Conmebol un pedido de sanción de Aquino y solicitará los audios e imágenes del compromiso para esclarecer la situación.

“Lamentablemente los resultados no se pueden cambiar y tenemos que apelar a que no vuelva a ocurrir este condicionamiento y tener todos los antecedentes para ver qué comunicación hubo entre el VAR y el árbitro, si hubo caso omiso de este último o no se tenían las imágenes correspondientes”, señaló en conferencia de prensa.

La controvertida jugada se produjo en el minuto 87 y cuando el lance estaba empatado 1-1 en Montevideo.