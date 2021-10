Chile pierde antes de medir a Paraguay

Un gol proveniente de un saque de costado generalmente no es bien mirado por los técnicos. Al DT de Chile Martín Lasarte no le habrá caído bien porque así llegó el primer gol de Perú a los 34’, a través de Christian Cueva. El delantero, que no goza de una estatura privilegiada (1.69 m), ganó en el área rival de cabeza y aprovechando un rebote, pícaro y despierto, clavó la ventaja para la banda roja, quizás sin merecerlo demasiado, pero en el fútbol los goles se hacen, no se merecen, dice un viejo y sabio refrán. Los rebotes siguieron sonriendo a los incaicos, a los 63’ a través de Sergio Peña, quien estrelló el balón en las redes tras un par de revolcones del pobre de Bravo, que se vio sobrepasado ante la impotencia de la defensa, fiel reflejo de su flaco momento que no pinta nada bien.

Los equipos iniciaron de esta manera: Perú (2) con Gallese, Advíncula, Ramos, Callens, Trauco, Aquino, Yotún, Peña, Cueva, (López) Flores y Guerrero (Farfán).

Chile (0): Bravo, Maripán, Isla, A. Sánchez, Núñez (Mora), Meneses, Pulgar, Medel, Vegas, Aránguiz y Brereton Díaz (Giménez). Dirigió: C. Ferreyra, de Uruguay.