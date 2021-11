Chila lleva a juicio por calumnia a Nogués

Tras no llegar a una conciliación entre el ex arquero de la Selección Paraguaya José Luis Chilavert y el empresario Juan Enrique Kike Nogués por una causa de difamación, calumnia e injuria, el caso fue elevado a juicio oral. El empresario y dirigente deportivo había acusado al ex arquero de la Albirroja de quedarse con una suma de dinero, consistente en 100.000 dólares, que el jugador debía distribuir entre sus compañeros de la Selección como incentivo deportivo.