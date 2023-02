Cheques de caso Núñez se cobraban sin control de BNF

En juicio oral y público por el supuesto desvío de unos G. 55 mil millones de la Gobernación de Presidente Hayes por el ex gobernador Óscar Núñez, hermano de Bachi Núñez, declararon funcionarios de la Gobernación, e incluso un funcionario de la Tesorería de la Municipalidad de Villa Hayes, quien aseguró que cambió cheques ante BNF sin requerimientos. El juicio continúa mañana, a las 08:00.

Julio Portilla, funcionario de la Municipalidad de Villa Hayes, durante la intendencia de Ricardo Núñez, hermano de Óscar Núñez, entonces gobernador de Villa Hayes, relató cómo efectivizó G. 1.108 millones por orden de Óscar Núñez y Edulfo Verón. Se trató de G. 946 millones en cheques a nombre de la Gobernación fueron cambiados en la sucursal de Mariano Roque Alonso y Asunción del BNF y otros G. 162 millones ante el Banco Familiar.

Después de las operaciones bancarias, según relató Portilla, entregaba directamente el dinero a Óscar Núñez o a su administrador Edulfo Verón. Para el trámite ante el BNF, refirió, que nunca le solicitaron ninguna documentación de respaldo.

Portilla relató que cambió 15 cheques emitidos por la Gobernación de Presidente Hayes en el BNF, en las operaciones que iban de G. 20 a 100 millones, según reconoció en documentación proveída por la Fiscalía.

Según documentos, consta que en un solo día, el 14 de noviembre de 2012, Portilla pudo hacer efectivos ocho cheques que sumaron G. 405 millones. Y específicamente el 26 de diciembre de 2012 reconoció que en la operación se encontraba la firma de Juan Bogado González, funcionario del BNF de Mariano Roque Alonso, sobre quién Portilla precisó era el que recibió en varias ocasiones los cheques. “Bogado se encontraba en la caja, junto al cajero y era a quien entregaba los cheques” dijo Portilla, en tanto no pudo especificar cuál era realmente el cargo de Bogado en el BNF.

Sin saber. Hasta que llegaron al Banco Nacional de Fomento, Wilfrido Alvarenga, indígena de la comunidad Enxet Sur, declaró que no sabía que tenía que cambiar cheques. Alvarenga fue llevado por una comitiva de seis personas en un minibús, con funcionarios de la Gobernación de Presidente Hayes. Al llegar le entregaron el cheque que tenía que retirar. Fueron dos cheques que sumaron poco más de G. 75 millones. Alvarenga relató que firmó por el retiro del monto y llevó el dinero íntegramente a la Gobernación de Presidente Hayes. “Fuiste convocado para ir a Asunción me dijeron. Al salir del minibús me dijeron este vas a retirar”. Los cheques figuraban a favor de Asuntos indígenas, en tanto Alvarenga relató que nunca dispuso de un solo guaraní.