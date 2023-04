Chaqueños reparan ruta convertida en pileta, tras lluvias

A pesar de los múltiples reclamos a los responsables de la reparación y principalmente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no tuvieron respuestas. Los pobladores de Toro Pampa, María Auxiliadora, San Carlos y Bahía Negra se quejaron contra la Asociación de Caminos de Alto Paraguay, que trabaja con convenios con el MOPC, pero no repara los caminos, según las denuncias, pese a contar con maquinarias y operarios.

Las lluvias que han caído de manera constante en los últimos meses han dejado el camino intransitable, ya que según los vecinos en épocas de sequía, los encargados del mantenimiento no aprovecharon para dejar en condiciones la vía.

Los transportistas no pueden circular debido al mal estado de la ruta, incluso en los últimos días ganaderos colaboraron con sus maquinarias para mejorar los tramos afectados. El transporte público dejó de funcionar debido a esta situación.

El mal estado la ruta afecta a todos, incluyendo a la parte de salud, ya que no se puede evacuar enfermos. Cada vez se complica la situación, ya que los comerciantes no pueden hacer llegar sus productos de consumo hacia la zona de Bahía Negra. El barco Aquidabán es la única que semanalmente realiza viajes hasta el Chaco pantanal. AM