Champions sorteó inédita final 8

Cuatro meses pasaron desde la postergación de la Liga de Campeones de Europa por Covid-19, siendo el último juego disputado el 11 de marzo (2-0 del París Saint-Germain (PSG) al Borussia Dortmund), con el que los franceses pasaron a cuartos de final. Varios equipos solamente pudieron disputar la ida de los octavos.

Los encuentros de revancha de los octavos de final que aún están pendientes se jugarán en los estadios de los equipos que deben ser locales. De esta manera, el Barcelona recibirá al Napoli en el Camp Nou, el Manchester City enfrentará al Real Madrid en el Etihad, la Juventus hará lo propio frente al Olympique Lyon en su estadio y el Bayern jugará en su casa contra el Chelsea.

Lo raro de la definición es que la UEFA esta temporada programó los cuartos de final, las semifinales y la final se jugarán en una fase final en Lisboa (Portugal) este agosto, y todas las eliminatorias serán a un único partido.

Emparejamientos: Miércoles 12 de agosto: Atalanta (ITA) vs. PSG (FRA); Jueves 13 de agosto: RB Leipzig (GER) vs. Atl. Madrid (ESP); Viernes 14 de agosto: Napoli (ITA)/ Barcelona (ESP) vs. Chelsea (ENG)/Bayern (GER); Sábado 15 de agosto: Real Madrid (ESP)/Manchester City (ENG) vs. Olympique de Lyon (FRA)/Juventus (ITA).

Las semifinales se jugarán entre el 18 y 19 de agosto. Todas estas eliminatorias se disputarán a partido único.

La final está prevista en el Estadio da Luz de la capital lusa el 23 de agosto.