Chaco: Indígenas siguen con el cierre de ruta internacional

La medida de fuerza en la ruta desde el día lunes dejó varados, en ambos lados del camino, a cientos de vehículos de diferente porte. Conforme a manifestaciones de sus referentes, esta medida de presión se daría todos los días que, en estos dos primeros, va en el horario de 09:00 as 17:00, no descartando prolongar aún más si no reciben una respuesta favorable a sus reclamos.

Los aproximadamente 200 indígenas, pertenecientes a la organización del Pueblo Guaraní Ñandéva, manifestaron a través de un comunicado que pasaron varios años de que vienen reclamando la recuperación y titulación de unas 10.000 hectáreas de tierras ancestrales, ubicadas en Mayor Infante Rivarola, Departamento de Boquerón. Según refiere Marciano Rojas, líder y vocero de la organización, en el predio se encuentran tres colonos menonitas que con argucias tratan de quedarse con esas tierras. LE