CGR realiza llamativo pedido de informes de dinero a partidos

La nota presentada al TSJE llama la atención debido a que el organismo contralor debió justamente expedirse ya el pasado 18 de septiembre sobre los informes presentados por las agrupaciones políticas sobres sus ingresos y gastos de campaña electoral, de manera a que se determine el pago del subsidio correspondiente a las elecciones generales del pasado 22 de abril.

Es decir, el TSJE aún no ha pagado a los partidos y movimientos el subsidio por las elecciones pasadas por no tener el informe final de la Contraloría, por lo que no podría informar de este detalle al ente contralor.

Pedido. La nota presentada por el contralor García dirigida al presidente del TSJE, Jaime Bestard, solicita en primer lugar un Informe sobre las “transferencias realizadas en concepto de aportes a los partidos y movimientos políticos, alianzas electorales y concertaciones (Objeto de gasto 843) para las elecciones generales realizadas el 22 de abril”, según indica el texto.

Como señala la ley, las agrupaciones políticas reciben subsidios por los comicios en donde participan, y no aportes como indica el requerimiento de la CGR, además de que no pueden cobrar hasta la fecha debido a que el órgano contralor no se expide sobre sus informes, por lo que la pregunta está mal redactada y no tiene sentido.

En segundo lugar, la CGR solicita los detalles de las transferencias en concepto de subsidios correspondiente al periodo 2013-2018, que en otras palabras corresponde a los subsidios que se pagaron por las Elecciones Generales del 2013 y las Elecciones Municipales del 2015.

El tercer requerimiento es sobre las transferencias pendientes que tiene la Justicia Electoral con las agrupaciones políticas, consulta que tampoco puede responder con exactitud el TSJE porque depende del Informe de la CGR sobre las rendiciones para desembolsar el subsidio electoral pendiente, ya que en base al grado de cumplimiento de las mismas se realizan los pagos.

Por último, la Contraloría consulta a la Justicia Electoral sobre acciones realizadas respecto a la falta de presentación de rendiciones de gastos e ingresos de campaña de dos partidos políticos, tres alianzas electorales, una concertación y seis movimientos políticos, quienes en general son pequeños y simplemente no cobrarán el subsidio electoral por las pasadas elecciones generales, según lo establece la propia Ley de Financiamiento Político.

Pedido. Nota presentada por el contralor al TSJE sobre aportes y subsidios a los partidos.

Sin subsidio por retraso de CGR

El director de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, señaló que siguen aguardando el Informe Final de la Contraloría General de República (CGR) sobre los ingresos y gastos de campaña de las agrupaciones políticas para poder pagar el subsidio electoral.

El pasado 18 de septiembre venció el plazo establecido por ley para que la Contraloría remita dicho informe, y preocupa a la Justicia Electoral su ejecución presupuestaria, ya que esperan poder pagar este año el subsidio electoral a los partidos, movimientos, alianzas y concertaciones que se presentaron.

La ley y su reglamentación señalan que el TSJE pagará el subsidio en base al grado de cumplimiento de las señaladas rendiciones.Rossel dijo que hace tres días enviaron una nota al contralor Enrique García solicitando los Informes respectivos para poder pagar.