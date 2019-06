Cerro recibiría sanción

El delegado de Cerro, Ariel Martínez, mencionó que Cerro no debe ser sancionado ante un acto totalmente injusto, en alusión al gol convalidado a San Lorenzo por la terna arbitral.

“Nos corrió traslado de una nota con unas fotos donde aparezco junto a otro directivo, y también hay un video donde no se ve nada fuera de lugar más que las protestas. Luego de semejante despojo que tuvimos, no podemos ser sancionados”, sostuvo a Fútbol a lo Grande, 1080 AM.

PATIÑO aguarda. El zaguero Juan Patiño espera que surja noticia sobre su arribo a barrio Obrero. “Ellos (Cerro) se pusieron en contacto con mi representante (Diego Serrati, que está en Brasil) y con Racing (dueño del pase), estamos esperando y ojalá se pueda dar, sería algo lindo”, mencionó el futbolista, últimamente en Belgrano de Córdoba y bicampeón con Olimpia en el 2018.