Cerro Porteño es el campeón

Esta es la segunda consagración del Ciclón, igualando a Presidente Hayes que también tiene dos títulos.

Areguá tercero. En el partido por el tercer puesto, Areguá superó a Sportivo Luqueño 4 a 2 y se quedó con el tercer puesto. Los goles aregüeños fueron obras de Lorenzo Delgado (3) y Nahuel González. Diego Fernández y Carlos Borja para el Auriazul.

La quinta etapa. El lunes se hizo el sorteo de la quinta etapa, que tenia que jugarse desde ayer, pero todo quedó postergado por resolución de las APF hasta nuevo aviso. El sorteo quedó así Cerro Porteño vs. Casa España; Sportivo Luqueño vs. Deportivo Luque; Sajonia vs. Presidente Hayes y Areguá vs. Garden Club Paraguayo.