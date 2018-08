Cerro ganó, pero no le alcanzó

Tras la expulsión de Felipe Melo, la responsabilidad de tomar la iniciativa en el juego se multiplicó para Cerro.

El equipo de Jubero tuvo la posesión de la pelota, se adueñó del mediocampo, dispuso de tiempo y espacio en esa zona, pero careció por largos momentos de un pensador, de un creador, que pueda sacar réditos de todas esas ventajas. Fue el Topo Cáceres el que tuvo lectura correcta de la situación y se soltó, se mostró como opción de pases y generó la primera situación con sensación de gol. Ruiz se encargó de dilapidar esa jugada.

Scolari tomó Palmeiras y lo diseñó para ser un equipo con perfil defensivo y pese a tener uno menos en cancha, no se desordenó y se dedicó a conservar la diferencia lograda en Asunción. El Verdão utilizó todo tipo de argumentos para enlentecer al máximo el juego y de contragolpe intentó liquidar la llave.

LAS VARIANTES. Jubero entendió que tenía que forzar de entrada en el segundo tiempo y dispuso el ingreso de Haedo Valdez por Topo Cáceres, que fue el mejor del primer periodo, pero venía de un largo tiempo sin jugar este tipo de partidos y además estaba con la fuerte contusión. Luego ingresó Novick por la lesión que sufrió Rodrigo Rojas.

La temática del juego no cambió mucho, pese a las variantes y el gol que logró Santiago Arzamendia a los 56’. Scolari refrescó su equipo y sus cambios fueron más de tinte defensivo. Cerro ganó, le cortó a Palmeiras la racha de 9 partidos invictos y sin encajar gol, pero no le alcanzó para remontar el 2-0 del juego de ida y quedó eliminado.