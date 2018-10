"Cerro aún no es autosustentable"

Días atrás, Lucio Maldonado, otro de los candidatos, había manifestado a través del mismo medio que no teme a los números y que Cerro puede generar ingresos genuinos para sostener el presupuesto anual de la institución.

Sin embargo, Raúl Zapag, señaló lo contrario. “El club todavía no es autosustentable, pero puede ser. Hay que sostener el proyecto del cuerpo técnico actual, creer en los juveniles y pensar que después el club puede ser autosustentable”, expresó.

Consultado si que es lo que puede brindar al club, aseveró: “Le puedo dar mucho tiempo y mucha pasión, ser un hincha más; vengo desde abajo y conozco las realidades de la gente; puedo darle cosas importantes al club.

Me declaro un hincha apasionado con una oportunidad gigante. He aprendido mucho en estos años en el club, he cometido errores, aciertos, pero me sirvió para potenciarme en esto”, agregó.

FUTBOLERO. El hermano del actual presidente de Cerro tiene claro sus pensamientos en el área deportiva. “Tenemos que mantener el plantel y la columna vertebral para encarar cosas importantes. Después ver que puestos reforzar”, apuntó.

“Hay que rodearse de gente capaz, de gente que está acostumbrada al ámbito futbolístico, pero las que puedan contribuir para conseguir logros nacionales e internacionales”, agregó.

“El vestuario y la concentración son la prioridad de Raúl Zapag”, dijo el candidato, que afirma que piensa diferente que Juan José Zapag, en muchos aspectos.

Existe acercamiento con Maldonado

Juan José Zapag, presidente actual del club, tomó la iniciativa para tratar de unificar listas y llegar a las elecciones con una sola lista y por ende con un candidato definido.

Según las informaciones recogidas, el titular azulgrana se juntó con Lucio Maldonado, candidato por el Movimiento Unidad Azulgragana para el Cambio y le propuso para que se integre a la lista oficialista. Le habría ofrecido la vicepresidencia de la institución.

Maldonado, por su parte, admitió que hubo acercamiento, pero que aún no existe acuerdo. “No descarto ningún tipo de alianza, pero queremos que nuestro grupo lidere”, dijo Maldonado.

El martes debía realizarse el lanzamiento de la candidatura de Raúl Zapag, pero se postergó a causa de la inclemencia del tiempo.