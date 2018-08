Cerro apabulló en el Nido

Victor Sostoa

En nuestro fútbol el nombre del técnico Fernando Jubero está asociado con las goleadas y su estreno en el Ciclón se recordará por haber iniciado con un contundente 4-1.

La victoria azulgrana no tiene discusión, especialmente por lo realizado en el segundo tiempo, porque en el primer periodo, el partido fue parejo en todo.

¿En qué cambió Cerro, qué fue lo novedoso que impuso el nuevo técnico, con dos entrenamientos? En nombres no varió mucho, pero sí se notó que hubo un intento de jugar más rápido, de ser dinámicos a la hora de atacar y ser agresivos para recuperar.

Lograron por momentos, pero antes del segundo de Churín, costó sostener ese estilo de juego.

En distribución de hombres, lo más resaltante fue que los volantes internos jugaron en la misma línea de manera horizontal y no vertical como se paraban con Zubeldía.

Aguilar y Palau ya jugaron de esa manera en Guaraní y denotaron entendimiento.El limitado equipo local, no pudo reponerse del segundo golpe y el resto del complemento fue prácticamente monólogo del visitante.