Cero: Ley de cobertura Covid-19 no recibió los fondos prometidos

El fondeo nunca se dio, Hacienda no nos dio. Conseguimos fondos después de una reprogramación que Salud encontró. Lic. Rita Villalba, directora de Finanzas de Salud.

Hacienda no depositó los USD 30 millones que debían ser para cobertura por virus.

Sin embargo, los USD 30 millones –según refirió la directora general de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud, Lic. Rita Villalba, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores– nunca se hicieron efectivos para la financiación de las leyes de cobertura de internaciones Covid-19.

“El fondeo nunca se dio; Hacienda no nos dio. Conseguimos fondos después de una reprogramación que Salud encontró. Para el resto, ellos (Hacienda) sugirieron la propuesta de solicitar fondos de Fonacide para cubrir el saldo”, remarcó Villalba.

Actualmente, la cartera cuenta con un saldo de USD 43 millones que se encuentran muy por debajo de las obligaciones reclamadas por la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados, que representan a 18 centros asistenciales de unos 47 prestadores de servicios de Salud Pública.

“Tenemos un saldo de G. 11.000 millones que estamos procesando, para el viernes ya tendremos la solicitud de transferencia que vamos a estar enviando a Hacienda para que esté en la cuenta de los sanatorios la próxima semana”, refirió Villalba sobre los pagos previstos para los sanatorios privados.

NO FUNCIONÓ

“El remanente de fondos de emergencia en realidad para nosotros nunca existió porque estaba comprometido, las binacionales no fondearon, dijeron que en efectivo no podían depositar. El fondo efectivamente nunca se constituyó. Lo que las binacionales hicieron para cumplir la ley fue comprar medicamentos. Y, por otro lado, la reestructuración de los créditos hasta hoy estamos trabajando y se están comprando medicamentos porque los bancos, especialmente el Banco Mundial, dicen que no es elegible el gasto de pago a sanatorios privados, pero sí la compra de medicamentos”, refirió Gilda Espínola, del equipo económico de Salud.

Entretanto, desde la cartera sanitaria esperan que la Cámara de Diputados modifique la ley para obtener financiamiento con los fondos de Fonacide. “Necesitamos el cambio de financiamiento de la Ley 6742 para tener los USD 40 millones de Fonacide para honrar la deuda con los sanatorios“, puntualizó el viceministro de Salud, Hernán Martínez. Mientras, se convocó a una nueva reunión con la asistencia de miembros de Hacienda para obtener informes sobre la falta de desembolso a Salud.





