Cepo cambiario argentino encuentra al Paraguay de “brazos cruzados”

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, se limitó a manifestar que confían en la “fuerza del mercado” y en la solidez macroeconómica para resistir, y recordó que Paraguay no tiene experiencia en la imposición de “medidas restrictivas”. En entrevista a Radio Monumental, reiteró que nuestro país se fue desacoplando de Argentina en los últimos años, a través de una mayor diversificación de las exportaciones.

Sin embargo, Argentina se ubicó como el segundo principal mercado de las exportaciones paraguayas al cierre de setiembre pasado (solo superado por Brasil), con una concentración de 23,6%, según el reporte de Comercio Exterior del BCP. “Nuestro país hace tiempo implementó una medida y esa medida se resume en la palabra de la cordura, nuestro país es una economía en donde no se aplican medidas distorsivas, es un país que a lo largo de los años ganó mucha seriedad”, declaró Cantero.

El ministro de Hacienda, Benigno López, anunció que darán un “seguimiento constante” al tema del cepo cambiario y manifestó que tienen esperanzas en el nuevo gobierno argentino. “Es muy temprano para predecir. No obstante, estamos preparados con el BCP para dar respuesta a cualquier movimiento especulativo que se pueda dar con respecto a la moneda, porque por ese lado generalmente afecta. Después, en términos generales, nosotros queremos que les vaya bien. Ahí veremos, iremos reaccionando en la medida en que ocurran los hechos”, recalcó.

Los economistas Manuel Ferreira y Martha Coronel coincidieron en que las monedas mostraron calma en el día de las elecciones argentinas, aunque reconocieron que no se puede descartar aún movimientos al alza del dólar en los próximos días.

“El dólar en Argentina venía subiendo antes de las elecciones (del domingo). Ante esa suba, posiblemente lo que se tenga es nuevamente un pico devaluatorio entre hoy, mañana y los próximos días en la Argentina, más allá de los límites cambiarios que se están poniendo”, aseveró el ex ministro de Hacienda.

“El efecto del cepo creo que se daría en los próximos días, porque ahí recién vas a ver cómo reacciona el empresariado argentino ante esa restricción, que es bastante dura. En realidad más afecta a los particulares y a nosotros nos estaría afectando por el lado de las remesas también. Tendríamos que ver en los próximos días la reacción del dólar”, sostuvo Coronel.

Ferreira recordó que después de las elecciones PASO, o las primarias de agosto pasado, se había visto “muchísimos retiros” en cuentas en dólares en Argentina y una disminución “bastante significativa” de los depósitos. No obstante, reconoció que la inflación en el vecino país anula los efectos de la depreciación del peso argentino.

Por otro lado, adelantó que prevén que los argentinos vengan a Paraguay a hacer compras simuladas en tiendas (pagar con tarjeta y retirar guaraníes para luego cambiarlos por dólares), lo cual podría ayudar a drenar el exceso de dólares en efectivo que experimenta actualmente el sistema financiero paraguayo.

La moneda norteamericana descendió levemente en el mercado este lunes (10 puntos en el minorista y 14 puntos en el mayorista), tras los resultados de las elecciones presidenciales en Argentina y el endurecimiento del cepo cambiario en ese país.

Agentes del mercado reconocieron que el dólar arrancó fuerte la jornada y ascendió hasta a G. 4.450 en el sector de casas de cambio, pero retrocedió en respuesta a la intervención del BCP. La semana previa a las elecciones, la banca matriz intervino hasta con USD 14 millones por día (ver infografía). Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Argentina, advirtió que no se tiene certeza de cuándo se levantará el cepo cambiario.



Las Cifras

6.420 guaraníes a la venta se cotizó ayer el dólar en el sector minorista, 10 puntos por debajo del valor en que cerró el viernes pasado.



100 guaraníes fue el valor de venta que fijó ayer el peso argentino, con una suba de 5 puntos desde el viernes, en casas de cambios.

Opinión

“Es prematuro hablar sobre lo que hará”

El ex ministro de Hacienda César Barreto consideró que es muy prematuro aún poder precisar lo que hará el nuevo gobierno electo en Argentina. “Creo que todavía es muy prematuro poder precisar lo que el nuevo gobierno va a hacer por la experiencia pasada. Nos dicen que podrían seguir un camino de antes, pero que hoy ese camino no está disponible. La Argentina está hoy con serios problemas de acceso al financiamiento a nivel internacional, tiene que reestructurar su deuda que no podrá pagar aún”.





Recomiendan cambiar de socio

El economista jefe del BCP, Miguel Mora, recomendó reemplazar a Argentina como socio comercial y diversificar las exportaciones, ya que el deterioro del poder adquisitivo en el vecino país perjudicará a sectores como el textil. Si bien el grueso de las ventas a la Argentina corresponde a la soja y la energía eléctrica (rubros que cuentan con su propia dinámica), dijo que otros productos como los industrializados pueden recibir una menor demanda desde el mercado vecino.

“Con estas restricciones a la compra de dólares, el comercio va a ser bastante golpeado. Hay entre 5% y 6% de otros productos que estamos exportando a Argentina, que probablemente van a tener que buscar otros mercados”, recalcó.

Advirtió que el contrabando también puede intensificarse, por el peso argentino devaluado.