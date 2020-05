Cepate repudia recorte de fondos para el teatro

“Estamos sorprendidos. No entendemos cómo hacen ese recorte enorme al sector en el marco de esta situación tan delicada en la cual estamos imposibilitados de trabajar, a raíz de la pandemia, y siendo el que podrá reactivar hacia el final de la lista de actividades laborales. Nosotros dependemos directamente de la aglomeración de la gente, entiéndase, del público”, comentó Éver Enciso, secretario general del Cepate.

Tras 50 días de cuarentena, señala el comunicado que la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción parece no haberse enterado de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, y de la situación que atravesamos los artistas.

“A los 660 millones recortados, hay que sumar los 520 millones del llamado que en la convocatoria 2019 no se realizó, de los fondos para investigación para las artes escénicas, lo que significa un recorte total de casi 1.200 millones de guaraníes (es decir el 80%) del presupuesto comparado a la convocatoria del año anterior”, continúa el documento, que en especial, repudia el recorte de fondos para las artes escénicas.

Asimismo, continúa diciendo que de los 73 proyectos presentados (para los fondos), solo beneficiaron a 10, demostrando una enorme insensibilidad para con los artistas escénicos, imposibilitados de trabajar en medio de esta crisis sanitaria.

“Siempre necesitamos el apoyo gubernamental, pero ahora con más razón urgimos de unas políticas públicas, es un momento de emergencia, y precisamos proyectos reales y efectivos por parte del Gobierno municipal”, subrayó Enciso.

“Hasta ahora no se han pronunciado con proyectos concretos de apoyo en general para el sector cultural, y en particular para el sector teatral. Ya estábamos en situación delicada antes de la cuarentena, y a 50 días de ella, nos encontramos en situación de urgencia, y esto parece que no entienden los administradores del Gobierno actual”, refirió preocupado el artista.