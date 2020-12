Centros comerciales, preocupados por la eventual restricción

“Consideramos que no hay condiciones para ir hacia atrás y cortar la libertad y libre circulación entre los formales. Falta el control correspondiente hacia las personas y lugares o centros que no cumplan los protocolos; pero no puede ser que el sector comercial sea coartado en su libertad para trabajar”, enfatizó.

Lanzó además un llamado a las autoridades y a la ciudadanía, mencionó que ni siquiera comprende algunas versiones lanzadas como “globo sonda” en cuanto a las especulaciones sobre lo que decidirá el Gobierno.

“Necesitamos insistir con el cumplimiento de protocolos; porque vemos que algunos grupos cierran las calles, restringen libertades, no cumplen con las medidas sanitarias y se retiran con plata en el bolsillo; no puede ser que las 30.000 personas del sector de centros comerciales también vayamos a hacer lo mismo”, expresó.

Sobre las debilidades en el control de parte de las autoridades, manifestó que ante los incumplimientos diarios, se tiene que actuar de oficio desde Fiscalía, Policía y Ministerio de Salud, ya sin necesidad de denuncias. “De nada sirve cumplir, si el del frente no lo hace”, remató el empresario.