Celular de Torres aún no fue analizado en el caso coimas

El fiscal anticorrupción Leonardi Guerrero considera que ya se cuentan con elementos suficientes para avanzar a una siguiente etapa en la investigación de la causa sobre supuestas coimas en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); sin embargo, aún no accedió a los resultados laboratoriales de los celulares de los sospechosos y el del ex presidente Horacio Torres todavía no fue analizado.