Celeste Amarilla afirma que con ANR gobierna una minoría

En su análisis sobre la derrota de la Concertación, la diputada liberal Celeste Amarilla hizo un comparativo de los resultados de cada elección desde la democracia, deduciendo que en Paraguay gobierna una minoría, basándose en sumas y restas. Indicó que el Partido Colorado siempre gana por una mínima cantidad de votos, superada por la sumatoria de la oposición. “El Partido Colorado es minoría, gana las elecciones porque el resto está compuesto de una partida de estúpidos, megalómanos que creen que van a ganar, como un Pedro Fadul o un Caballero Vargas”, sostuvo Celeste.

También culpó a la ANR de dejar crecer, a su criterio, al sector lumpen. “Está creciendo en Paraguay el lumpenaje del proletariado y de la burguesía que creen que no les afecta el futuro, que por sí solos pueden salir adelante y no les importa el resto del país. Esa es la clase que se debe derrotar. Acá ni siquiera es el Partido Colorado el problema. De lo único que tiene culpa la ANR es de haber permitido que se forme una clase social indolente, desinteresada, está hoy detrás de un anarquista al que le dieron plata para que divida, y despertar un monstruo que el débil de Santi Peña no va a poder parar”, aseguró.