Cecilio arrancó con un doblete

Literalmente, con el pie derecho y dos veces. Así arrancó el delantero paraguayo Cecilio Domínguez una nueva temporada de la MLS estadounidense, autor del primer y el cuarto goles de su equipo, Austin FC, contra Cincinatti, al que goleó por 5 a 0 por la Conferencia Oeste.

El ex delantero de Sol de América y Cerro Porteño jugó hasta el minuto 65, lo que no le impidió ser considerado la figura del partido. El paraguayo lleva marcados 9 goles en 36 partidos disputado por el Austin. Ródney Redes estuvo en el banco, pero no ingresó.