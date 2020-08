CDE: Policía de Tránsito y Patrulla Caminera, en pugna por territorio

La Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este pidió a la jueza Penal de Garantías Alba Meza que haga cumplir las resoluciones que prohíben a la Patrulla Caminera realizar controles en las rutas que atraviesan Ciudad del Este, por tratarse de un centro urbano.

En respuesta, el inspector mayor Humberto Alfredo Rojas, jefe de la oficina de Ciudad del Este, afirmó que ellos no saldrán de la ciudad, así como se está informando, ya que la Ley de la Patrulla Caminera es posterior a la ley en la que se basó dicha acción judicial. La pugna persiste entre ambas instituciones.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, lanzó a través de sus redes sociales la comunicación a la ciudadanía de que la Patrulla Caminera no puede operar en la capital altoparanaense.

En ese sentido, informó que recopilaron resoluciones judiciales vigentes en las que se prohíbe a la institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) actuar en la localidad.

ANTECEDENTES. En la Dirección Jurídica se mencionó que la acción judicial iniciada por la Comuna quedó finiquitada en el año 2012. Las resoluciones se hallan firmes y ejecutoriadas, porque la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Sentencia Nº 875 del 24 de julio de 2012, según argumentan desde la Comuna esteña.

La abogada Nidia Silvero de Prieto remitió un pedido a la jueza Penal de Garantías Nº 4, Alba Meza, en el que requiere que el juzgado haga cumplir las resoluciones vigentes, previa intimación al MOPC, para exigirle que deje de realizar controles en la ciudad. En caso de que la Caminera no lo cumpla, podría ser denunciada por desacato ante la Fiscalía, según advirtieron.

El intendente Prieto recibió denuncias sobre pedidos de coimas, atropellos y abuso de autoridad ante gran parte de la ciudadanía, lo que motivó a iniciar las acciones referidas.

A esto se suma una resolución de la Junta Municipal, la 213/2020, en la que insta al intendente municipal a ejercer acciones dentro de su competencia para hacer cumplir los artículos referentes a la autonomía municipal.

Pulseada. La Patrulla Caminera no dejará las calles de Ciudad del Este, anunciaron. “Vamos a continuar haciendo los controles, ordenamiento y regulación de tránsito. No es como están diciendo algunas personas, que vamos a salir o abandonar. Todavía no existe una comunicación oficial, se tiene que cambiar la ley para hacer lo que ellos pretenden”, afirmó el inspector mayor Humberto Alfredo Rojas, jefe de la oficina de Ciudad del Este.

El inspector recordó que la Patrulla Caminera tiene responsabilidades en las rutas nacionales, caminos vecinales, troncales, ramales y todo tipo de caminos mejorados por el MOPC. “Lastimosamente la ruta PY02 pasa por el centro urbano de Ciudad del Este hasta el puente”, indicó.

Para Rojas, son los agentes municipales de Tránsito quienes están violando la jurisdicción de la Caminera, habilitada por ley, al ingresar a las rutas a intentar ordenar el tránsito.

“No tenemos ningún inconveniente con la Policía Municipal, pero la Caminera no se hace responsable de lo que ellos hacen. Cualquiera puede decirles que no es su jurisdicción y negarse a un control”, manifestó.

La autoridad de fiscalización es la Caminera, salvo que haya un convenio de delegación de competencia suscripto con la Municipalidad por el MOPC, según el inspector.