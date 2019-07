CDE paga empedrado más caro del país y urgen bajar costo referencial

Relata en la nota que se paga por metro cuadrado, con base de arena lavada, a G. 79.000 y empedrado con base de tierra colorada a G. 57.000. “Solicité que de 57.000 se baje a 40.000 y el de 79.000 a 50.000. Son los precios referenciales de la Ordenanza. Estaríamos ahorrando por metro cuadrado 29.000 y G. 17.000. Ese era el porcentaje que iba a los políticos”, manifestó Prieto.

El jefe Comunal solicitó a la Junta que estudie la modificación de la normativa lo antes posible, teniendo en cuenta que de ello depende el envío al legislativo de proyectos de empedrados para los diferentes barrios, que ya fueron desarrollados por la Dirección de Área Urbana.

“Solicito a la Junta Municipal que, en vez de estar pensando en intervención, que piense en la ciudadanía, que elimine ese G. 17.000 o G. 29 .000 por metro cuadrado que se le está robando a los contribuyentes por ordenanza”, refiere el pedido.

ROBO. Asegura que el sistema se adaptó para que se robe a los contribuyentes, “que me modifiquen esa ordenanza y les vamos a estar enviando todos los proyectos de empedrados que tenemos. Pero yo no puedo permitir que hagamos metros y metros o km de empedrado sabiendo que están sobrefacturados. Eso es lo que está pasando. (…) En ese juego ya no entramos”.

Insistió que la Junta tiene el deber moral de modificar “esa ordenanza y vamos a empedrar todos los barrios”.

Nery Chávez, presidente de la Junta explicó que el pedido del ejecutivo municipal ingresó la semana pasada durante la sesión semanal y por mayoría se decidió derivar a las comisiones asesoras de legislación, hacienda y obras para ser sometido a estudio.

Dijo que están trabajando en el levantamiento de datos y no descarta actualizar la ordenanza estableciendo nuevos precios. “Estamos estudiando en diferentes comisiones. Cada comisión tiene su propio equipo de trabajo, que están indagando, preguntando los precios reales”.

Comentó que en la nota remitida por el intendente trajo como referencias precios de los municipios de Hernandarias, Santa Rita y Ñacunday. “Se está trabajando, porque hoy tenemos equipo para hacerlo, gente capacitada, profesionales. Están recorriendo la gente de obra. Yo puse en el orden del día de la semana, pero después suspendí”.

MEJORAR. Chávez aclaró que a pesar de que la mayoría opositora tiene sus diferencias con el jefe Comunal, no están para obstaculizar y trabar la ejecución de obras. “Estamos trabajando y sí hay que mejorar el precio, lo vamos a hacer. El objetivo acá es que la ciudadanía sea beneficiada. Nosotros ni la institución estamos para trabar nada”.

Según el presidente del Legislativo ya se tendrá un dictamen para la próxima sesión y serán incluida para su tratamiento en el orden del día. “Los equipos que están trabajando, consultando con empresas, hay posibilidad incluso de bajar más el precio. Algunas empresas podrían mejorar el precio de lo que envió el intendente”.

