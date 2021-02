CDE: Ordenanza para regular MUV y Uber pasó al archivo

Se necesitaba 8 votos para que la legislatura levante el rechazo y confirmar el documento, aprobado en diciembre del año pasado, pero no hubo sesión debido a que los concejales no se presentaron. El proyecto pasa al archivo y no se podrá a volver a tratar hasta dentro de un año, según el reglamento interno.

Los choferes del gremio Taxistas Unidos del Este (Taude) rodearon ayer el predio de la Junta Municipal. Este sector está de acuerdo con la regulación. “Lo único que solicitamos es igualdad de condiciones en cuanto al trabajo del servicio de transporte de pasajeros. La idea es que ellos también puedan adecuarse a una regulación igual que nosotros”, explicó Gustavo Espínola, presidente de Taude.

TRANQUILIDAD. Por su parte Carlos Verdina, representante de los operadores de MUV y Uber, dijo que no quieren conflictos con nadie, que solo desean trabajar con tranquilidad como cualquier paraguayo que sale de su casa para ganarse el sustento diario.

Sostuvo que en Ciudad del Este están registrados 800 conductores, de los cuales 300 están trabajando. Indicó que intentaron hablar con los taxistas para llegar a un acuerdo. “Lastimosamente eso no pasó. Incluso elaboramos un proyecto de ordenanza razonable, no como la que ellos pretenden. Estamos abiertos de conversar con ellos, con los concejales”.

La ordenanza, que fue derivada al archivo, exigía vehículos del año 2011 para arriba, mientras que a los vehículos de taxis no. Hace rato que se viene registrando conflicto entre los trabajadores taxistas y los operadores de plataformas digitales. WF