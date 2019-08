CDE: Intendente dice que no puede arreglar calles por culpa de Junta

Dirigiéndose a la ciudadanía, culpó a los legisladores del hecho de que las calles de la ciudad sigan en mal estado. “Hace poco más de dos meses que estamos trabajando. Tenemos muchos proyectos que queremos llevar adelante. Tenemos el dinero. Queremos hacer obras. Nuestra prioridad es que lleguen a materializarse, pero para ese efecto necesitamos la aprobación de la Junta Municipal”, dijo.

Mencionó que el enfrentamiento que tiene con la bancada colorada, todos zacaristas (que anteriormente respondían a la destituida intendenta Sandra McLeod de Zacarías), no conduce a nada y los acusa de trabar el progreso de la ciudad.

“No Miguel Prieto, no nuestro gobierno, sino la ciudadanía sufrió un gran traspié, un duro revés. Nos estamos esforzando muchísimo en transparentar esta administración municipal, en recuperar bienes para el dominio de la ciudadanía, en optimizar los recursos, pero hay cosas que no podemos hacer sin el apoyo de la Junta Municipal, como invertir el dinero que estamos recaudando”, señaló.

Explicó que para poder trabajar de manera más fluida y sin trabas, necesita de una mayoría propia que en este momento no tiene. “Para eso necesitamos como mínimo el apoyo de seis a siete concejales, cosa que no tenemos en este momento”, indicó.

Prieto mencionó que no hay una justificación coherente para el rechazo al proyecto de bacheo remitido a la Junta Municipal. “Lo que pasó en el Legislativo fue lamentable desde todo punto de vista. Inventaron cualquier cosa para rechazar, por ejemplo, una licitación de bacheo en varios puntos de la ciudad”.

SIN NÚMEROS. Insistió en que mucha gente se queja de que las calles están en malísimo estado y que los asfaltos están llenos de baches. “Hicimos un estudio, un relevamiento de datos, lastimosamente este proyecto fue rechazado por la Junta Municipal el viernes de la semana pasada. Tenemos todavía la herramienta del veto, pero lastimosamente no veo cambio, porque ellos pueden levantar”, añadió.

El jefe comunal esteño deslindó responsabilidad y tiró toda la culpa a los ocho concejales opositores que rechazaron la licitación para el bacheo de calles presentado por la Intendencia municipal.

“Lo que quiero dejar en claro es que hicimos el estudio, el relevamiento de datos, tenemos el dinero para gastar, pero no podemos, no podemos arreglar el bache sin el apoyo de la Junta Municipal. Hacerlo sería malversación de fondos. El hecho de que las calles sigan en mal estado no es culpa del intendente hoy, es culpa de la Junta Municipal”, dijo.

Aseguró que lo lamentable es que intentando sabotear su administración municipal “sabotean a toda una ciudad”.

La actual bancada opositora está conformada por los concejales Juan Ángel Núñez, Lilian González, Celso Miranda, Perla Rodríguez de Cabral, Miguel Ángel Coronel, Alejandro Zacarías, Nery Chávez y el liberal Javier Bernal.