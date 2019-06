CDE: Intendente denuncia que piden dinero en su nombre a empresarios

Personas que aún no fueron identificadas se presentan ante diversas empresas de Ciudad del Este a pedir dinero a nombre del actual intendente municipal, el abogado Miguel Prieto Vallejos, según una denuncia que personalmente radicó ante la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.

Prieto, acompañado de sus padres, Vicente Prieto y María Vallejos, y de varios miembros del gabinete de la Municipalidad, se presentó el lunes a las 22.00, a realizar la denuncia contra personas innominadas y que fue recepcionada por el subcomisario Cristhian Sánchez, subjefe de la Dirección.

Según los datos, personas no identificadas usaban el nombre de cualquiera de los tres para pedir altas sumas de dinero. También estarían pidiendo favores económicos, haciéndose pasar por miembros del gabinete.

Acompañaron la presentación de la denuncia el director de Administración y Finanzas, Daniel Pereira Mujica, la asesora financiera Magdalena Montiel, el asesor jurídico, Ricardo Romero, el secretario general Rubén Velázquez, el asesor de Intendencia, Pedro Acuña y la secretaria privada, Lilian Matiauda. También estuvo presente el concejal Hugo Benítez.

La directora de Asesoría Jurídica, Nidia Silvero de Prieto, dejó constancia en la denuncia que entre las empresas visitadas por estas personas está la firma Itá Paraná SA, concesionaria de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este, el Shopping París, Shopping Box y Estacionamiento del Este SA.

La profesional explicó que se trata de situaciones muy graves que se enteraron el lunes. “Nos habían informado unas personas que ya estaban todas la gente de Anticorrupción, fiscales, gente de Delitos Económicos con intención de allanar el edificio municipal, todas las dependencias. Un grupo enorme se habría movilizado desde Asunción”.

ALLANAMIENTO. Silvero de Prieto refirió que el jefe comunal el lunes estaba por Asunción, realizando gestiones relacionadas a la administración de la Municipalidad de la capital departamental. “Se le informó que acuerdo a los datos que nos pasaron que ese allanamiento se estaría haciendo entre el lunes y este martes, y entonces empezamos a movernos y saber de dónde venía todo esto”.

Comentó que después de realizar una serie de gestiones y levantar datos entorno a la gestión municipal, llegaron a la conclusión que venían de empresarios que se vieron afectados por algunas decisiones que asumió la actual administración municipal.

Dijo que llegaron a la deducción, atando cabos, que esto venía de los empresarios y administradores de los citados, del Shopping Box, Estacionamiento del Este y Shopping Paris e Itá Paraná, entre otros. “El procedimiento evidentemente que se suspendió, porque nosotros nos presentamos acompañando a Miguel Prieto a presentar la denuncia”.

Insistió que hubo personas que efectivamente fueron a pedir plata a nombre del jefe municipal. “Desde que el intendente asumió el cargo empezaron, y después de una semana, haciéndose pasar como gente de su entorno, empezaron a pedir grandes cantidades de dinero”.

La profesional agregó que están trabajando para identificar a estas personas, y que ya tienen a sospechosos en la mira, pero que no pueden revelar más datos al respecto. “Tenemos a dos personas hasta este momento, pero yo quiero que me entiendan, no quiero dar nombres. Nosotros estamos detrás de esa gente y la denuncia está hecha y esperamos más indicios para sacar a luz esos dos nombres”.