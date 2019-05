CDE: Dicen que usan campaña antidengue con fines políticos

El intendentable reclamó que se estén gastando USD 10 millones por la eliminación del mosquito, por parte del Ministerio de Salud, en coincidencia con la última semana previa a las elecciones del 5 de mayo.

“Me parece demasiado, justo ahora vienen con el tema del dengue y con esta campaña rimbombante, en vez de ayudar a otro sector de la sociedad que me parece que está en convulsión y no tanto el dengue. Sí, hay víctimas de esta enfermedad, estoy de acuerdo con eso, pero no para hacer un despliegue de USD 10 millones como hicieron ahora en esta campaña. Es un motivo proselitista, pudieron venir el 6 de mayo, ¿por qué justo hacen la campaña en este tiempo?”, expresó.

El candidato oficialista había comunicado que estuvo aquejado por un cuadro de dengue; sin embargo, Mercado manifestó incredulidad sobre el tema. “En todas las entrevistas que hicimos, algunas veces estuvo Miguel Prieto y otras no, pero Wilberto Cabañas nunca iba porque siempre alegaba que tenía dengue y en las redes vos ves que en realidad no tiene y que está en todas las fiestas”, indicó.

Silencio del clan. Teddy Mercado comentó que los Zacarías se llamaron a silencio pero sus operadores siguen operando en favor de la campaña de Cabañas.

“Nosotros lo que quisimos hacer con el equipo de G7 era echarle a este grupo que venía mamando del Estado y al final son los mismos otra vez los que se van asociando a Wilberto Cabañas”, lamentó.

Según el liberal, el 80% de los seguidores del clan Zacarías apoya al abdista. “El 20% es el sector que está descontento y le está apoyando a Prieto. De hecho, históricamente en las elecciones hay un porcentaje del 9% del Partido Colorado de gente cansada que le apoya al independiente, y un 3% del PLRA. O sea, en este caso, Prieto nos roba 3% o 4% máximo; sin embargo, a la ANR le roba 8% a 10%”, analizó.

Igualmente, Mercado reconoció que las encuestas lo ubican en segundo lugar, por 100 votos, por lo que deberán tomar acciones en estos últimos días, como visitar asentamientos (existen 97 en Ciudad del Este), ya que feneció el plazo de propaganda electoral. Sobre el independiente Miguel Prieto, estimó que llegará a los 20.000 votos y que quedará en tercer lugar.