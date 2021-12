CDE alcanzó el 40% del volumen de negocios registrado en el 2019

Se estima que el movimiento comercial alcanzó alrededor del 40% del registrado en el año 2019. Al respecto, Said Taigen, de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, explicó que es cierto que este 2021 fue mucho mejor que 2020, pero aseguró que no se puede hacer esa comparación debido al prolongado cierre de frontera, por lo que siempre se tiene como referencia el 2019. “No podemos comparar este año con el año pasado, donde se tuvo 8 meses de paro catastrófico. Recién tuvimos la reapertura en octubre y en los siguientes 3 meses hemos recuperado más o menos el 30 por ciento del movimiento que se tuvo en el 2019. Este 2021 creo que llegaremos a recuperar el 40% del volumen de negocios logrado el último año antes de la pandemia”.

El empresario indicó que buscando mover la economía se organizó el Black Friday, actividad que permitió una mejora. “Hubo un importante movimiento durante los 4 días del evento, llegamos a vender el 50% de lo que alcanzamos en el 2019; entonces, me acuerdo, se hablaba de 280 millones de dólares y en la edición de este año se calcula que vendimos alrededor de USD 150 millones”.

SE ESTANCÓ. Taigen dijo que todos celebraron el volumen de negocios alcanzado, porque se logró mover la economía de la ciudad que estaba bastante parada. Indicó que la intención de los empresarios era que ese flujo de compradores se mantenga en lo que resta del año, hecho que no se logró. “Después no tuvimos una mejora como se esperaba para los últimos meses del año, se estancó el movimiento. No continuó, nos quedamos con un flujo de compradores menor a lo normal para esta época del año. Vamos a ver cómo se presenta el 2022”.

En otro momento el empresario sostuvo que en Foz de Yguazú hay un gran movimiento de turistas en horas de la noche que Ciudad del Este no logra capitalizar, asegurando que mucho tiene que ver la dificultad de circulación por el Puente Internacional de la Amistad, que registra un gran movimiento de camiones de gran porte. “Suelo cruzar de noche hacia el lado brasileño, a visitar a algunos amigos, y veo que los restaurantes y bares están repletos de turistas, pero lamentablemente nosotros no vemos que esa misma gente ingrese de día a Ciudad del Este y el principal problema que veo es el caótico tráfico que tenemos sobre el puente”.

Mencionó que se está en la época del paso de muchos camiones, así como también es tiempo de compra de los paraguayos en Foz de Yguazú, lo que suma para complicar y hacer mucho más lento el paso fronterizo. “El aumento de paso de camiones de carga también es una realidad. Se estima que se duplicó. El año pasado se estima que diariamente cruzaban la frontera unos 800 camiones y eso ahora llega a 1.500, a 1.600 camiones diarios, y todo eso influye y dificulta el paso”.