CBI sobre acta secreta de Itaipú vuelve a dilatar la entrega del informe final

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) y seguimiento del acta bilateral relativa a la contratación de potencia de la usina hidroeléctrica binacional de Itaipú, presidida por el senador liberal Eusebio Ramón Ayala, volvió a postergar la entrega de su informe final.

La CBI se reunió ayer y nuevamente no coincidieron las posturas para elaborar el dictamen. Ayala explicó que para emitir una conclusión necesitan de una mayoría simple y esa mayoría aún no pudo ser alcanzada. Agregó que varias posturas están tomadas, pero no quiso adelantar ninguna. Esta es la segunda ocasión en que la CBI posterga el informe, prácticamente por el mismo motivo que la vez anterior: dos posturas diferentes.