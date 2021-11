Caterine Pérez Bittar cumplió 15 años

Caterine Pérez Bittar celebró sus quince años con una inolvidable fiesta que le ofrecieron sus padres, Óscar Pérez y Lilian Bittar de Pérez, en su residencia. La agasajada lució ataviada con un vestido de línea romántica con encajes y bordados, diseñado a medida por Beverly Kuhl. La ambientación fue obra de We Do Producciones, mientras que de la coordinación general se encargó Adriana Saccarello. La jovencita apagó sus 15 velitas rodeada de sus amigos y compañeros del colegio San Andrés, quienes le cantaron el cumpleaños feliz. Los presentes compartieron un menú dispuesto por La Cuina, la mesa de dulces fue elaborada por Sonia Ruiz y los tragos tuvieron el sello de Mix It.